Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em março de 2023

Fevereiro está chegando ao fim e já estamos preparados para encarar março de 2023! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Março será o seu mês de crescimento profissional e boa sorte em novos projetos. Neste terceiro mês do ano, as energias vão fluir para tudo, inclusive nos estudos, então não se deixe vencer pelos obstáculos.

Em questões de saúde , você deve ter muito cuidado com problemas renais ou infecções intestinais. Você receberá um convite para fazer uma viagem.

Lembre-se que o amor para Áries é fundamental, então cuidado para não trocar algo estável por aventuras que não levam a lugar nenhum.

Touro

Mudanças radicais virão. Lembre-se de que você é o mais forte em pensamento e deve atrair a abundância, que pode chegar principalmente em assuntos envolvendo os próprios negócios e mudanças de emprego.

Cuidado com problemas com seus colegas de trabalho. Em questões de saúde, seu ponto fraco será a pressão alta, por isso você deve se exercitar mais, cuidar da alimentação e ficar alerta a sintomas.

A canela pode ajudar a aumentar a proteção da sua casa. Se você sente que seu relacionamento não está funcionando, é melhor conversar sobre isso.

Gêmeos

Março será o seu mês de crescimento pessoal, lembre-se que o Sol ajuda muito o seu signo a estimular as boas energias ao seu redor, por isso medite ao ar livre.

Você terá muitas novas experiências em questões de trabalho e estará muito determinado a ser alguém em sua vida. O amor virá para ficar se você for solteiro e seus signos mais compatíveis serão Leão, Libra e Aquário .

Para quem está em um relacionamento, o mês pode render um novo passo importante ou a família irá aumentar. Proteja-se da inveja.

Câncer

Março será um mês cheio de boas notícias, mas você deve ter cuidado para não se envolver em fofoca e controlar seu temperamento.

Mantenha uma rotina mais saudável para se sentir melhor. No amor , você continuará com seu parceiro muito estável e falando em começar um lar. O canceriano solteiro terá um mês de aventuras com pessoas diferentes, mas nada sério.

Você resolverá problemas envolvendo documentos. Será um mês para se reinventar fisicamente ou mudar de visual, lembre-se que seu signo sempre quer brilhar em tudo.

Leão

Esse será o mês para se reinventar completamente e deixar o negativo no passado. Projetos que lhe trarão novos rendimentos.

Você vai retomar seus estudos, não se esqueça que seu caráter forte o faz tomar decisões importantes. Cuide de problemas de úlcera ou intestino, tente ter uma boa alimentação e se exercitar mais para evitar problemas de saúde.

Haverá conquistas passageiras, apenas não se apegue a um parceiro que não é para você e conheça pessoas mais compatíveis. Bons negócios.

Virgem

É hora de mudar positivamente; este mês será uma metamorfose e a sua vida amorosa e profissional se transformam.

Será um março cheio de novos desafios no trabalho , eles vão te oferecer outro cargo e um salário melhor que vai te fazer muito bem.

Você receberá uma proposta para morar fora ou mudar de residência. Um amor do signo de Áries ou Gêmeos deixará uma marca em voce.

Libra

Você terá mais força espiritual e boa sorte durante todo o mês de março. Crescimento financeiro. Aproveite essa maré de sorte para encontrar um bom emprego, lembre-se de procurar suas oportunidades para ter mais sucesso.

Serão 31 dias positivos no amor e você terá um parceiro estável de Aquário, Peixes ou Gêmeos. Você terá dias para reinventar-se completamente.

Uma cirurgia sairá bem. Tenha cuidado com infecções sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. Um parceiro pode propor um relacionamento mais sério.

Escorpião

Casais intensificam o amor e a paixão aumenta. Os solteiros terão dois amores quase ao mesmo tempo e a compatibilidade será maior com os signos de Virgem e Aquário.

Você terá um tempo cheio de transformações, pois é um momento de crescimento e felicidade. Nova fase em sua vida profissional porque você assina novos contratos; apenas tenha cuidado com as más energias e fofocas porque seu signo.

Carisma em alta. Você deve controlar seu ciúme e raiva , especialmente com seu parceiro, pois isso atrai problemas.

Sagitário

Novos empregos surgem; é hora de se empenhar e evitar se sabotar com pensamentos negativos . Você ficará um pouco cansado devido ao estresse e deve se acalmar; não gaste toda sua energia em festas.

No amor, haverá dias de dúvidas entre continuar uma relação ou escolher alguém para desenvolver os sentimentos. Lembre-se que conselhos podem ser valiosos e é preciso não tomar uma decisão drástica sem antes pensar bem.

Os solteiros conhecem um amor do signo de fogo que será muito compatível e mais apaixonado. O carisma e a força serão seus aliados.

Capricórnio

Este mês você tomará decisões fortes para sua vida e saberá o que realmente o faz feliz, inclusive no amor. É hora de crescer financeiramente e buscar estabilidade.

Você conhecerá alguém de Áries ou Leão que o ajudará a crescer profissionalmente. Mude seu visual e renove a forma de se vestir para se sentir ainda melhor.

Não dê tanta atenção ao que falam de você, pois é impossível deixar de ser notado. Controle a raiva e o humor para poder ter melhores relações em sua vida; busque ajuda se for preciso para ter uma saúde mental e emocional melhor.

Aquário

Você tomará decisões para progredir em sua vida, lembre-se de não ser mais dominado pela indecisão. A oportunidade de crescer profissionalmente chegará.

Evite falar sobre as suas conquistas e compras, pois pode atrair muito inveja. Você terá discussões com seu parceiro; evite ser muito possessivo ou imaginar situações que não são reais.

É hora de buscar aproveitar os relacionamentos e não criar apenas problemas. Então tente relaxar.

Peixes

Será um mês cheio de sucessos e conquistas pessoais, você decide se reinventar e se dedicar em questões envolvendo a saúde; melhora da alimentação e exercícios.

Tome cuidado com a inveja ou traição de pessoas que trabalham com você. Seu profissionalismo e carisma incomodam muito os outros; o vermelho e o amarelo podem ajudar na proteção.

Dias ótimos para o amor e casais podem dar um passo especial. Os solteiros podem conhecer dois amores dos signos de Câncer ou Áries. Controle seus gastos.

