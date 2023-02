As datas de aniversários consideradas as MAIS COMUNS

As data de aniversário consideradas as MAIS COMUNS Imagem: Pixabay

Mesmo que você tenha síndrome de protagonista, você sabe que o dia do seu aniversário não é único, não é mesmo? Contudo, existem datas que são mais ‘famosas’ do que outras quando o assunto é dia do nascimento.

Será que o seu aniversário é comum ou incomum? Confira a lista a seguir.

Setembro é o mês mais comum

Antes de descobrir os dias mais comuns, você vai perceber que setembro é o mês que as pessoas mais fazem aniversário, principalmente em Portugal. No país, o dia 16 de setembro é o mais comum para se nascer, seguido por 20, 17, 23, 25, 24, 15, 21, 22 e 19.

Por que isso acontece?

É preciso levar em conta o que acontece nove meses antes, que é geralmente o tempo de gestão. Pensando nisso, em países do Hemisfério Norte, nove meses antes é uma época de frio, além de climas festivos, como o de Natal, onde as pessoas costumam ficar em família.

“Quer dizer que no Hemisfério Norte, num clima semelhante ao nosso, com os ritmos sociais que temos, com o hábito de ter uma festa de Natal no Inverno e estarmos mais recolhidos, a concepção ocorre mais durante esses meses”, detalha. Também há menos luminosidade, as noites são mais longas e as pessoas estão mais tempo juntas. Já é assim desde a Antiguidade”, explica o professor da Faculdade de Medicina do Porto e Presidente do Colégio da Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia da Ordem dos Médico, João Bernardes.

Um artigo mais antigo, publicado pelo al The New York Times, em 2006 também revelou que nos Estados Unidos setembro também é o mês mais comum para um aniversário. A análise foi feita entre os anos de 1973 e 1999.

Lista com as datas mais comuns

Segundo o tiktoker @oluizbtt, que faz conteúdos de curiosidades, a lista com as datas de aniversário mais comuns do mundo é esta:

12º - 8 de julho;

11º - 18 de setembro.

10º - 10 de setembro;

9º - 15 de setembro;

8ª - 21 de setembro;

7º - 7 de julho;

6º - 22 de setembro;

5º - 24 de setembro;

4º - 17 de setembro;

3º - 23 de setembro;

2º - 9 de setembro;

1º - 16 de setembro.