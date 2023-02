Shakira é a rainha do dourado: o poderoso significado por trás de seus melhores looks

Inúmeras foram as vezes que Shakira deslumbrou com a cor dourado, sendo este o principal aliado de seus looks. Ao longo dos anos, a colombiana brilhou não só com looks dessa cor, como até já nomeou um de seus álbuns com o nome.

Shakira se tornou uma referência feminina de força após sua separação com Gerard Piqué, mostrando que um término não é capaz de nos fazer perder a nossa essência e que, pelo contrário, pode trazer à tona o que há de melhor em nós, mostrando que o brilho não se apaga, nem o mundo acaba.

O que a cor dourada significa para Shakira?

Se olharmos para trás, poderemos notar que Shakira tem uma ligação especial com essa cor. Além dos looks, o álbum ‘El Dorado’, lançado em 2017, em que apresentou uma série de colaborações com artistas como Carlos Vives, Maluma, Nicky Jam e Prince Royce, foi onde ela compartilhou finalmente o significado por trás dessa cor para ela.

No comunicado de sua gravadora ela explica: “Segundo as lendas colombianas, a cidade de “El Dorado” guardava preciosos tesouros e muitos anos se passaram em busca deles. Seguindo o tema do álbum, Shakira escondeu tesouros ao redor do mundo”.

Isso pode indicar que a colombiana conseguiu se referir a cada um dos fãs que acompanharam sua música pelo mundo e, claro, os sucessos que marcaram a história de sua carreira.

As vezes que Shakira brilhou com a cor dourada em seus looks

Sua colaboração com Karol G

Shakira e Karol G apresentaram a primeira prévia de seu tema com uma fotografia onde se pode vislumbrar um look dourado da Di Petsa com um design sexy, parecendo que a roupa estava molhada.

Super bowl 2020

Sua icônica apresentação no intervalo do Super Bowl de 2020 ao lado de Jennifer Lopez, mostrou a cantora em um visual dourado metálico de uma jaqueta bomber e shorts com franjas, que ela combinou com botas metalizadas, também na cor dourada.

Apresentação do álbum ‘El Dorado’

Para a apresentação de seu álbum ‘El Dorado’, que incluiu a música dedicada a Piqué ‘Me Enamoré’ e ‘La Bicicleta’ com Carlos Vives, que também faz alusão ao seu ex-companheiro, ela apareceu com um vestido curto com espelhos dourados ao redor de toda a peça.

Leia também: