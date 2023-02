Descubra os 5 perfumes femininos importados mais vendidos do Brasil atualmente Imagem: Pixabay

Você sabe qual é o perfume feminino importado mais vendido aqui no Brasil? Ou melhor, será que a sua fragrância favorita está entre eles? A Forbes Brasil realizou uma pesquisa no final de 2022 tentando desvendar esse mistério.

Alguns aromas conhecidos do público consumidor de perfumes encontram-se na lista. Outros foram recebidos em tom de surpresa, já que não são os mais comentados. Confira quais são eles a seguir:

La Petite Robe Noire - Guerlain

Essa fragrância ficou empatada com a próxima, porém ela é mais antiga. O perfume traz notas adocicadas e frutadas, com um acorde de cereja em destaque.

As notas de topo são Cereja Amarga, Amêndoa, Bagas Vermelhas e Bergamota. As notas de coração são Alcaçuz, Rosa, Chá e Rosa Taif e as notas de fundo são Baunilha, Anis, Fava Tonka, Patchouli e Íris.

Idôle L’Intense - Lancôme

A marca Lancôme vai aparecer novamente nesta lista, mas o quarto lugar também ficou com ela. Esse perfume amadeirado e rosado foi criado em 2020. As notas de topo são Laranja Amarga e Mandarina. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa de Grasse, Jasmim Egípcio, Jasmim Sambac, Jasmim e Almíscar e as notas de fundo são Patchouli, Madeira de Cashmere, Baunilha de Madagascar, Acácia, Cedro e Sândalo.

My Way Intense - Giorgio Armani

Um perfume mais moderno, lançado em 2021 também está entre os mais vendidos. Os acordes que se destacam nessa fragrância são o floral branco e a tuberosa. Essa é uma fragrância coringa, que funciona muito bem de dia ou de noite.

As notas de topo são Flor de Laranjeira e Laranja Amarga. As notas de coração são Tuberosa Indiana e Tuberosa e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar e Sândalo.

Libre - Yves Saint Laurent

Este é um perfume com aroma floral branco e cítrico, lançado em 2019. Funciona muito bem tanto de dia quanto a noite, porém é mais indicado para dias com temperaturas mais frescas.

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

La Vie Est Belle - Lancôme

O campeão de vendas foi La Vie Est Belle, também da marca Lancôme Lançada em 2012, essa é uma fragrância moderna e adocicada, ideal para o uso noturno. Possui notas de topo em Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.