Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 26 de fevereiro a 4 de março de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Você precisa que a paz e a tranquilidade entrem em sua vida para resolver todos os conflitos que estão por vir. Se alguém lhe oferecer ajuda, aceite. Deixe o orgulho de lado.

Touro

As mudanças que chegam à sua vida são muito positivas, mas cuidado com a malícia e a inveja dos outros. Não guarde rancor dessas pessoas, simplesmente trate-as com amor para que recebam uma lição e se afaste.

Gêmeos

A prosperidade entra em sua vida que ajudará nos momentos de dificuldade. Não deixe que o desespero leve todos a tomar decisões erradas. Pense com calma no que você deve fazer.

Câncer

Paciência e calma são armas poderosas para superar os obstáculos que encontrar pelo caminho e lembre-se que se aprende com o bem e com o mal.

Leão

Às vezes entramos em momentos de desespero e angústia que afetam nossa saúde mental e física. Não permita que o medo o domine quando você já avançou o suficiente para alcançar a meta.

Virgem

Você precisa de força de vontade e coragem para tomar decisões que podem ser muito difíceis para os outros.

Libra

O amor está perto de você, basta olhar ao redor e sentir; ouça seu coração e intuição.

Escorpião

Depois de tantas situações complicadas na vida, a calma e a paz ajudam a encontrar boas soluções com amor e generosidade.

Sagitário

Há decisões que, por mais difíceis que sejam, são necessárias. Não deixe o tempo passar porque depois pode ser tarde demais.

Capricórnio

Deixe o medo de enfrentar a realidade, pois isso é necessário para criar uma vida prospera e buscar a verdadeira paz. Cure algumas feridas do passado com coragem!

Aquário

Todos cometemos erros na vida e também aprendemos com eles. O importante é levantar depois das adversidades e continuar lutando.

Peixes

Expressar seus sentimentos pode dar medo, mas sentir é fundamental. Não se paralise e deixe de dar ouvidos ao seu coração.

