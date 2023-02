Como escolher os melhores calçados e mochilas para o início das aulas?

Como todo brasileiro sabe, o ano começa ‘só depois do Carnaval’, e mesmo que a maioria das escolas e universidades já retornaram as suas atividades no mês de fevereiro, o estudos só começam a pegar força neste fim de mês. Neste momento, é essencial que os itens escolares já tenham sido comprados, mas será que você fez as escolhas certas?

Além de pesquisar bem os preços da lista de material, que costumam variar bastante, é preciso ficar atento a itens como mochila e tênis, para que a criança não desenvolva algum problema de saúde ao longo do ano. Além da qualidade do produto, é preciso analisar aqueles que não vão afetar o corpo das crianças e adolescentes.

Como escolher um bom calçado?

Para o cinesiologista e coordenador do Centro de Saúde Clínica Santa María, Enrique Enoch, o requisito principal é que o calçado seja confortável, sem apertar os dedos ou machucar os calcanhares.

O Centro de Saúde CUA da na Austrália comenta que, em um tênis confortável, o dedão do pé pode se mover com calma e o calçado não pode ‘beliscar’ em nenhum lugar. O centro ainda indica a compra de um número maior do que a criança usa, pois assim o pé pode crescer com o passar do tempo.

LEIA TAMBÉM: Estudo revela os benefícios de trabalhar apenas 4 dias na semana

Contudo, para Enoch, profissional que estuda os movimentos do corpo, o tênis precisa de estabilidade e ficar bem seguro no pé, mas também precisa ser flexível e de solado plano e antiderrapante. O material aconselhável para um tênis são os que possuem espaços respiráveis.

Como escolher a mochila ideal?

Para escolher uma boa mochila é preciso ficar atento ao tamanho, peso e fabricação. O tamanho deve ser adequado à altura da criança. “A parte superior deve começar na altura do ombro e a parte inferior deve estar 2 polegadas acima da cintura”, explica o cinesiologista.

O peso da mochila também deve ficar abaixo dos 10% do peso da criança. “No caso de um menino ou menina que pese em média 30 quilos, eles não devem carregar mais de 3 quilos”, acrescentou o especialista.

O profissional conclui dizendo que, caso os pais optem por mochilas com rodas, “o braço telescópico tenha uma distância suficiente para permitir que a criança não sofra rotações do tronco ao carregá-lo, nem que seus ombros fiquem em diferentes níveis”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Inca reforça pedido de doações de plaquetas depois do carnaval