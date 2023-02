Shakira impõe moda com sua maquiagem em ‘TQG’: saiba como recriar seu delineado azul

Shakira voltou a acumular milhões de visualizações com o lançamento do videoclipe de sua nova música TQG, em parceria com a colombiana Karol G; música em que ambas se lançam contra seus ex.

Além das inspirações cinematográficas do clipe, a maquiagem da artista de 46 anos no vídeo também está chamando a atenção. Em particular, o delineador azul, que cria um efeito de olhos mais abertos e despertos, além de esconder a vermelhidão.

A colombiana apostou na perfeição deixando o restante da maquiagem bem mais neutro com as bochechas maquiadas em um tom delicado e batom nude.

Como fazer a maquiagem dos olhos azuis da Shakira no TQG?

O primeiro passo para conseguir o visual, é espalhar um primer de sombras na área antes de começar a delinear.

Com esta etapa, garantimos que a maquiagem dure mais tempo intacta e realce a cor. Em seguida, você deve criar uma base aplicando sombras em tons de terra na bacia e na pálpebra móvel.

O segredo está em respeitar a anatomia do olho e dispor a cor para cima com um pincel até criar uma forma levemente alongada e borrada.

Saiba como recriar o delineado azul de Shakira. Instagram: @shakira (Captura de pantalla / Instagram: @shakira)

Em seguida, com o delineador azul, desenhe uma linha fina presa à linha dos cílios inferiores - se você não tiver experiência, faça movimentos curtos do meio do olho até o canto e próximo ao canal lacrimal, sem tocá-lo.

Em seguida, um ponto guia deve ser pintado para criar a cauda dramática deste revestimento reverso.

Continue conectando o ponto com a primeira linha e refine aplicando sombra azul no caminho para selá-lo. Em seguida, contorne a linha d’água inferior com um tom azul claro.

@shakira @shakira (Captura de pantalla)

Agora, na linha dos cílios superiores, crie um clássico delineador de olhos de gato preto. A linha não pode ser muito grossa, enquanto sua cauda deve ser íngreme e estar acima do contorno azul.

Adicione um pouco de iluminador no canal lacrimal para dar luminosidade e abrir mais o olhar.

Por fim, aplique pequenos diamantes de strass nas sobrancelhas inferiores para iluminar o rosto.

