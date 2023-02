Perfumes masculinos potentes que dá para sentir à distância

Se você gosta de chamar a atenção por onde passa, os perfumes mais indicados para você são aqueles que exalam o cheiro à distância.

As fragrâncias listadas a seguir possuem esse poder, e além de parar o quarteirão, elas também prometem fixar por muito mais tempo na pele.

Contudo, é preciso prestar atenção na quantidade de borrifada, para que o cheiro não acabe ficando enjoativo.

Veja a seguir 3 perfumes masculinos poderosos, para borrifar pouco e ficar cheiroso!

Dior Homme Intense 2011

Essa é uma fragrância que gruda nosso, com alta fixação e projeção. É indicado para eventos noturnos e baladas, chamando a atenção em qualquer ambiente.

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pera e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Vetiver.

A* Men - Mugler

Outro perfume com alta projeção é o A* Men, de Mugler. Este clássico foi lançado em 1996 e ainda hoje faz sucesso entre os homens. É indicado para noites frias.

As notas de topo são Lavanda, Hortelã, Notas Frutadas e Especiadas, Coentro, Notas Verdes e Bergamota. As notas de coração são Caramelo, Patchouli, Mel, Leite, Cedro, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Café, Patchouli, Baunilha, Fava Tonka, Benjoim, Âmbar, Sândalo e Almíscar.

Mercedes Benz Select

Uma fragrância chipre, que pode ser utilizada diariamente. Possui acordes principais almiscarados e frutados.

As notas de topo são Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Maçã e Hortelã e as notas de fundo são Ambroxan, Almíscar e Patchouli. É uma opção mais barata em relação ao Creed Aventus, que possui aroma semelhante.

