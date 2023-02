Moda: 5 dicas infalíveis para transformar seu look simples em um arraso fashion!

Transforme looks simples, em estilosos com essas dicas. (Reprodução: Pinterest)

Você já se pegou olhando para o seu guarda-roupa e pensando que precisa de algo novo, mas não quer gastar muito dinheiro? Bem-vinda ao clube! A boa notícia é que você não precisa de um roupas totalmente novas para renovar o seu visual. Basta algumas dicas simples para transformar o seu look simples em algo superestiloso e atual. Vamos lá?

5 dicas infalíveis para transformar seu look simples em um arraso fashion!

Adicione um acessório poderoso

Um acessório pode fazer toda a diferença no visual. Uma bolsa statement, um colar chamativo, brincos descolados, uma faixa de cabelo elegante ou um lenço colorido. Escolha um que combine com a sua personalidade e adicione à sua produção para dar um toque final incrível.

Aposte em uma terceira peça

Quer dar um up no look básico de camiseta e jeans? Adicione uma terceira peça como um blazer colorido, colete ou jaqueta jeans. Esse truque é infalível para deixar a produção mais interessante e moderna.

Escolha um sapato que chame atenção

Um sapato diferente pode fazer toda a diferença no visual. Escolha um modelo que você nunca usou antes, como um tênis de plataforma, um scarpin estampado ou uma bota over-the-knee, e combine com as peças básicas do seu guarda-roupa.

Brinque com as proporções

Uma maneira fácil de dar um toque de estilo ao seu look é brincar com as proporções. Experimente usar uma blusa oversized com calça skinny, ou uma saia midi com blusa cropped. Essa técnica vai deixar você supermoderna e descolada.

Misture estampas e cores

Se você é do tipo que gosta de looks mais discretos e minimalistas, experimente misturar estampas e cores. Um vestido floral com uma sandália colorida ou um blazer com um tom que diferencie da estampa, ou uma saia xadrez com uma blusa rosa pastel. Essa mistura pode parecer arriscada, mas com as escolhas certas pode resultar em uma produção superestilosa.