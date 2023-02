Maquiagem: blush roxo é a tendência do TikTok que você precisa experimentar

Se você é fã de experimentar novas texturas e cores, então essa tendência irá te interessar: bem-vinda ao blush roxo! Sim, você leu bem, esse tom é um básico para conseguir um look cheio de vida e que celebridades, como Rihanna, por exemplo, já começaram a usar.

Blush roxo: a tendência do TikTok

Sabemos que o TikTok se tornou referência para literalmente tudo! Desde estilo, beleza, receitas culinárias e até teorias da conspiração. E claro que a maquiagem não ficaria de fora!

Recentemente, o blush em tom roxo deu o que falar na plataforma, com milhões de visualizações.

Mas, porque os TikTokers estão preferindo esse tom de cor?

O blush roxo ajuda a esculpir o rosto, dá um grande toque de cor e, o melhor, não importa o seu tom de pele, ele fica bom desde peles bem branquinhas à pelas negras. É pra todas mesmo!

Blush em pó ou em creme?

Embora existam acabamentos em pó, as texturas em creme ajudam a obter um acabamento super natural que se funde perfeitamente com a pele. Para misturá-lo, você pode usar uma esponja ou a ponta dos dedos.

Porque a cor roxa se tornou viral recentemente?

Embora seja uma tendência que recentemente se tornou viral no TikTok, a realidade é o blush roxo já é um look que estava em alta há algum tempo, principalmente entre as celebridades. A prova disso? Rihanna, que em diversas ocasiões já usou o blush e até toda a maquiagem nesta cor.

E não se preocupe, não é um roxo intenso, a realidade é que é uma boa forma de substituir o rosa tradicional, também, se sua coloração for fria, os tons de roxo e lilás podem ser sua melhor opção. Faça o teste e conte para a gente se é a sua nova cor preferida para usar maquiagem.