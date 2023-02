Estudo revela os benefícios de trabalhar apenas 4 dias na semana

Quantos dias na semana você trabalha? Você considera que é muito? Os britânicos também acham, por isso, uma equipe de pesquisadores resolveu testar uma jornada de trabalho diferente em algumas empresas e os resultados foram positivos.

A experiência organizada pela 4 Day Week Global, contou com a ajuda de 62 empresas do Reino Unido.

Quais seriam os efeitos da redução da jornada de trabalho?

A pesquisa acompanhou 2.900 funcionários entre junho e dezembro de 2022 em uma jornada de trabalho reduzida para 34 horas semanais, mas mantendo o mesmo salário.

“Os resultados são amplamente consistentes em locais de trabalho de diferentes tamanhos, mostrando que esta é uma inovação que funciona para muitos tipos de organizações”, comentou a professora do Boston College e principal pesquisadora do estudo, Juliet Schor.

Durante o período do estudo, as empresas detectaram que houve melhorias no desempenho geral, além de gerar lucro. Quem trabalhou sob o regime disse que houveram melhorias no estado mental em geral: 39% informaram que se sentiram menos estressados e 71% disseram que tiveram melhorias no nível de esgotamento que causam a Síndrome de Burnout.

Os participantes também informaram que, com uma menor jornada de trabalho, observaram melhorias em níveis de ansiedade, padrões de sono e níveis de fadiga.

Após o período de 6 meses do estudo, as empresas disseram que não se imaginam voltando ao padrão de cinco dias de trabalho por semana e 92% delas mantiveram a nova carga horária.

