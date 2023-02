5 perfumes masculinos poderosos para sentir o aroma de longe

Um perfume bom faz com que você se destaque no ambiente e receba diversos elogios e olhares. Mas não é toda fragrância que possui esse poder magnético, já que algumas delas podem exalar o seu aroma à distância, deixando um rastro perfumado.

E se você está buscando por esse tipo de perfume, confira a lista a seguir com 5 fragrâncias importadas neste estilo, que além de fixar muito bem na pele, projetam por muito tempo.

Versace Eros

As notas de topo são Hortelã, Maçã Verde e Limão. As notas de coração são Fava Tonka, Ambroxan e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Cedro da Virgínia, Cedro Atlas, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Sauvage Dior

As notas de topo são: Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são: Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi. As notas de fundo são: Ambroxan, Cedro e Ládano.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes da Natura para você adquirir agora mesmo!

Wanted By Night - Azzaro

As notas de topo são Canela, Mandarina, Lavanda e Limão. As notas de coração são Notas Frutadas, Incenso, Cedro vermelho e Cominho e as notas de fundo são Tabaco, Baunilha, Cedro, Couro, Benjoim, Iso E Super, Cipreste e Patchouli.

Acqua Di Giò Profumo - Giorgio Armani

As notas de topo são Notas Oceânicas e Bergamota. As notas de coração são Alecrim, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Incenso e Patchouli.

Prada L’homme Intense

A nota de topo é Íris. As notas de coração são Âmbar e Patchouli e as notas de fundo são Fava Tonka, Couro e Sândalo.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes masculinos elegantes e com cheiro de limpeza

⋅ 4 perfumes da Hinode inspirados em importados!

⋅ 4 perfumes masculinos sexys e ‘zero açúcar’ para conquistar as mulheres