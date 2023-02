Perfumes com aroma de mulher rica e chique Imagem: Pexels

Você sempre quis se sentir plena e como se dinheiro não fosse nenhum problema? Utilizar um perfume elegante pode trazer essa sensação.

As fragrâncias listadas a seguir possuem um aroma mais jovial, porém com um toque de glamour e riqueza.

Larissa Manoela - Jequiti

Segundo Suzy Moura, do canal do Youtube ‘Perfumando-se’, o perfume possui um aroma de menina, delicado e fresco.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Cereja e Sândalo e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Caramelo, Âmbar e Fava Tonka.

Aurien Rubra - Eudora

Este perfume já chama a atenção pelo frasco diferenciado. Além disso, possui um aroma floral bem agradável.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Framboesa e Frésia. As notas de coração são Magnólia, Manga, Tiaré e Ácido Salicílico e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Madeira de Cashmere e Orquídea.

Ekos Frescor Capitiú - Natura

Com um aroma de produto natural, essa fragrância é floral frutada, com as frutas vermelhas chamando a atenção.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Tiaré, Capitiú e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo e Âmbar.

She is Mine - La Rive

A primeira coisa que chama a atenção nesse perfume é a nota de sorvete, que deixa o perfume refrescante. Além disso, a fragrância é composta por notas doces e frutais. A fragrância é inspirada em Mon Paris Yves Saint Laurent.

As notas de topo são Groselha Vermelha, Bergamota e Notas Herbais. As notas de coração são Morango, Framboesa, Rosa, Pera, Sorvete, Lírio-do-Vale e Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli e Almíscar.

