Missão da NASA detecta fenômeno estranho no planeta Vênus que preocupa cientistas

A Terra e Vênus são planetas rochosos de aproximadamente o mesmo tamanho e química de rocha, então eles deveriam estar perdendo seu calor interno para o espaço aproximadamente na mesma taxa. Como a Terra perde seu calor é bem conhecido, mas o mecanismo de fluxo de calor de Vênus tem sido um mistério.

Como detalhado pela NASA, um estudo que usa dados de três décadas da missão Magellan da NASA deu uma nova olhada em como Vênus esfria e descobriu que regiões finas da camada superior do planeta podem fornecer uma resposta.

Nosso planeta tem um núcleo quente que aquece o manto circundante, que carrega esse calor até a camada rochosa externa rígida da Terra, ou litosfera. O calor é então perdido para o espaço, resfriando a região superior do manto.

Essa convecção do manto impulsiona os processos tectônicos na superfície, mantendo uma colcha de retalhos de placas móveis em movimento.

Vênus não tem placas tectônicas, então como o planeta perde seu calor e quais processos moldam sua superfície são questões de longa data na ciência planetária.

Como detalhado pela NASA, o estudo analisa o mistério usando observações que a espaçonave Magellan fez no início dos anos 90 de características geológicas quase circulares em Vênus chamadas coronae.

Fazendo novas medições de coronas visíveis nas imagens de Magalhães, os pesquisadores concluíram que as coronas tendem a estar localizadas onde a litosfera do planeta é mais fina e ativa.

Assim como um lençol fino libera mais calor corporal do que um edredom grosso, uma litosfera fina permite que mais calor escape do interior do planeta por meio de plumas flutuantes de rocha derretida subindo para a camada externa.

Normalmente, onde há maior fluxo de calor, há aumento da atividade vulcânica abaixo da superfície. Portanto, as coronae provavelmente revelam locais onde a geologia ativa está moldando a superfície de Vênus hoje.

Como detalhado pela NASA, os pesquisadores se concentraram em 65 coroas não estudadas anteriormente, com até algumas centenas de quilômetros de diâmetro. Para calcular a espessura da litosfera ao seu redor, eles mediram a profundidade das trincheiras e sulcos ao redor de cada coroa.

O que eles descobriram é que as cristas estão mais próximas umas das outras em áreas onde a litosfera é mais flexível ou elástica.

Aplicando um modelo de computador de como uma litosfera elástica se dobra, eles determinaram que, em média, a litosfera ao redor de cada coroa tem cerca de 11 quilômetros de espessura – muito mais fina do que estudos anteriores sugerem.

Essas regiões têm um fluxo de calor estimado maior que a média da Terra, sugerindo que as coroas são geologicamente ativas.

Estudo descobre que a casca externa ‘mole’ de Vênus pode estar ressurgindo

Como detalhado pela NASA, para calcular a idade do material da superfície de um corpo celeste, os cientistas planetários contam o número de crateras de impacto visíveis.

Para um planeta tectonicamente ativo como a Terra, as crateras de impacto são apagadas pela subducção de placas continentais e cobertas por rocha derretida de vulcões.

Se Vênus carece de atividade tectônica e da agitação regular da geologia semelhante à da Terra, ela deve ser coberta por crateras antigas. Mas contando o número de crateras venusianas, os cientistas estimam que a superfície é relativamente jovem.

Estudos recentes sugerem que a aparência jovem da superfície de Vênus provavelmente se deve à atividade vulcânica, que impulsiona o recapeamento regional hoje. Esta descoberta é apoiada pela nova pesquisa que indica maior fluxo de calor nas regiões coronae – um estado que a litosfera da Terra pode ter parecido no passado.

Ainda de acordo com as informações, a nova missão VERITAS, com lançamento dentro de uma década, continuará de onde Magalhães parou, melhorando os dados da atual, que são de baixa resolução e vêm com grandes margens de erro.

Texto com informações da NASA