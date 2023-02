Melhores perfumes da Natura para você adquirir agora mesmo!

A Natura é uma das marcas nacionais mais conhecidas quando se pensa em perfumaria. Contudo, com diversos lançamentos há todo estante, fica até mesmo difícil acompanhar todas as fragrâncias que são lançadas pela empresa, ou ainda, escolher as melhores entre elas.

Pensando nisso, o youtuber Wellerson Rosa listou 5 perfumes da Natura que não são tão conhecidos para você colocar na lista de compras deste ano. Confira!

Homem Dom

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Bálsamo do Peru e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Priprioca, Sândalo, Ambroxan, Cashmeran, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

Essencial Mirra

As notas de topo são Elemi, Pimenta Preta, Cardamomo, Coentro Verde, Bergamota e Limão. As notas de coração são Trigo, Cenoura, Ameixa e Davana e as notas de fundo são Mirra, Tabaco, Âmbar, Baunilha, Bálsamo-de-Tolu, Fava Tonka, Patchouli, Bálsamo do Peru, Ládano e Cashmeran.

Humor Estelar

As notas de topo são Priprioca, Carambola, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Frésia, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Caramelo e Baunilha.

Kaiak Vital

As notas de topo são Notas Oceânicas, Gengibre, Pimenta e Estoraque. As notas de coração são Lavanda, Gerânio, Artemísia e Cyclamen e as s notas de fundo são Cedro, Sândalo, Copaíba e Âmbar.

Essencial Único

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

