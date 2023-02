Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 24 a 26 de fevereiro de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 24 a 26 de fevereiro de 2023:

Áries

Você passará um fim de semana de reconciliação amorosa e muitas alegrias. Lembre-se que às vezes sua personalidade te faz passar por momentos ruins , então aprenda a ser mais tolerante com as pessoas que te amam.

Hora de fazer negócios nos fins de semana para aumentar sua renda e se realizar como profissional.

Você será convidado para uma viagem em março. Tome muito cuidado com o que você come, tente continuar com uma vida saudável e sem problemas no estomago.

No amor , você continuará apaixonado por seu parceiro atual e o solteiro pode conhecer alguém especial do signo de Leão ou Capricórnio .

Touro

Neste fim de semana você tentará purificar todo o negativo que o cerca e deixar rancores para trás para que a energia positiva esteja com você.

Seus desejos finalmente se tornarão realidade. É hora de brilhar em questão de trabalho e projetos próprios. Evite discutir com seu parceiro e vá se divertir em seu relacionamento amoroso.

Não se envolva em fofocas ou polêmicas que não lhe favoreçam e apenas absorvem sua energia .

Gêmeos

Não se sabote com pensamentos negativos. São três dias cheios de abundância e surpresas econômicas; deixe de lado o medo e as inseguranças em questões de trabalho e negócios, pois estes são tempos de sucesso.

Um novo negócio virá nos finais de semana. Alguém do signo de Áries ou Sagitário entrará em sua vida para falar sobre compromisso firme.

Seja mais discreto com seus planos para o futuro para não atrair a inveja e mau-olhado. Um bicho de estimação chega em sua vida. Uma viagem.

Câncer

Neste fim de semana a sorte chegará com muita força. Você deve se vestir com cores vivas para que as boas energias fiquem com você.

Possibilidade de abrir um negócio ou mudar de emprego. As energias positivas farão de todos os seus planos um sucesso.

Grandes objetivos chegam em sua vida, então sempre pense grande. Você deve entender que seu parceiro deve estar com você por amor, não pelo que você tem.

Leão

Pessoas pedem a sua ajuda. É hora de construir seu patrimônio e algo mais estável. Neste final de semana virá uma revelação divina sobre o seu futuro, então você deve estar em paz com todos ao seu redor e atento também.

Banhos de ervas ajudam a limpar a energia. Você deve ter cuidado com problemas de pele ou infecções.

Você continuará muito estável com seu parceiro amoroso e os solteiros terão um amor do signo de Libra ou Áries que será muito importante em sua vida.

Virgem

Você finalmente sairá de todos os problemas econômicos que o cercaram e a sorte começará a mudar para melhor.

Tome cuidado e não empreste dinheiro para quem não é confiável, também não fale sobre suas conquista.

Você terá uma surpresa e será convidado para um casamento. Muita diversão. No amor é hora de relaxar e curtir mais a vida. Prepare sua mala, você viajará em breve.

Libra

Você continuará tendo boa sorte em tudo relacionado a dinheiro e relações; é hora de começar um negócio ou colocar planos em prática. Procure não ser mesquinho consigo mesmo, o melhor investimento é você.

Banhos com pétalas vermelhas e girassóis aumentam a sorte. Não se esqueça de afastar os maus pensamentos porque às vezes você se sabota.

Uma viagem. Você recebe novidades que vão te dar muita alegria no trabalho. Cuidado com a inveja dos outros.

Escorpião

Serão dias de muita paixão e amor verdadeiro. Você deve se preparar para viver o romance porque este final de semana será muito agradável para isso.

Embora goste muito de sua liberdade, estes são tempos para amadurecer e iniciar seus projetos mais sérios.

Cuidado com as traições dos seus amigos, por isso deve aprender a não falar tanto sobre seus assuntos pessoais para todos e a não carregar problemas que não são seus.

Você ganha um presente que não esperava e seus o convidam para uma viagem em março. Você terá muita sorte. Uma gravidez pode acontecer.

Sagitário

No amor você deve tomar cuidado com as traições e triângulos amorosos; lembre-se que o que pode causar um problema não é saudável para o seu coração.

Cuidado com seu temperamento, pois pode causar muitos problemas porque você não sabe controlar seus impulso.

Você deve ser prudente com suas palavras e ações. Tome banhos de rio ou mar para que a abundância entre em sua vida e afaste toda a inveja.

Lembre-se de que você é muito bom em comunicação e atividades artísticas, por isso se destaca. Hora de estudar

Capricórnio

Você deve tomar uma decisão profissional ou pessoal que mudará completamente a sua vida. Lembre-se que seu signo tem um caráter forte e muito decidido; são momentos de crescimento em sua vida profissional.

Tente não confiar tanto nas pessoas ao seu redor para não ser traído. Dê um passeio com os raios do sol para que a energia positiva cresça ao seu redor.

No amor você não saberá por quem decidir, lembre-se que não deve se martirizar; basta não ter nenhum compromisso e curtir os relacionamentos .

Aquário

Você terá três dias de felicidade e abundância econômica. Não tenha mais medo de tomar decisões sobre mudanças em sua vida profissional e amorosa.

Você terá sucesso em tudo o que decidir. Você planejará uma viagem e conheça o mundo porque seu signo foi feito para ser aventureiro. Você tem que cuidar muito da sua alimentação e tentar fazer uma vida mais saudável.

Você receberá o convite para sair com um novo amor com muita emoção, mas você deve se cuidar porque um amor do passado estará falando mal de você, procure estar em paz com todos.

Peixes

A proteção divina agora é muito forte e isso o ajudará a ter as decisões certas para sua vida. Você está passando por uma boa fase econômica e sorte.

Você terá uma surpresa e um presente que não esperava e que o deixará muito feliz. Lembre-se que é sempre bom comemorar com seus amigos e familiares sejam felizes com você e não se esqueça do amor que te cerca.

Cuidado com as fofocas de um amor do passado , tente fechar esse círculo para não voltar atrás e siga em frente em sua vida pessoal.

