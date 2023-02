Brinquedo sexual de 2 mil anos atrás é descoberto na Inglaterra

Os brinquedos sexuais estão cada vez mais tecnológicos, mas tudo indica que esses objetos surgiram há mais tempo do que era imaginado.

Um objeto de madeira foi descoberto próximo da Muralha de Adriano, no Reino Unido e especialistas indicam que pode se tratar de um brinquedo sexual do século 2.

O artefato foi encontrado próximo a uma vala no forte Vindolanda e pode ser considerado o exemplo mais antigo de um falo de madeira já descoberto no antigo Império Romano.

Contudo, os cientistas não descartam a possibilidade do objeto ser apenas um símbolo de boa sorte ou um utensílio para moer ingredientes.

Antes dessas teorias, eles chegaram a cogitar a possibilidade de ser um utensílio de tecelagem, pois ele foi encontrado em um sítio arqueológico em Hexham, Northumberland ao lado de dezenas de sapatos, retalhos de couros, acessórios e outras ferramentas.

Objeto é liso nas extremidades

Os especialistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, e da University College Dublin, na Irlanda, começaram a pensar de forma diferente ao notar que as extremidades do objeto que mede cerca de 16 centímetros, era mais lisa, indicando um uso repetitivo ao longo do tempo.

“Sabemos que os antigos romanos e gregos usavam instrumentos sexuais — este objeto de Vindolanda pode ser um exemplo disso”, explica Rob Collins, professor de arqueologia na Universidade de Newcastle à BBC.

Mas a ideia de ser um objeto de boa sorte também não foi descartada pois os falos também eram comuns pois os romanos acreditavam que ele oferecia proteção contra a má sorte.

A última hipótese é sobre ser um pilão para moer ingredientes ou remédios, sendo encaixado após o uso em uma estátua ou algo do tipo para dar sorte.

“O falo de madeira pode muito bem ser o único que sobreviveu daquela época, mas é improvável que tenha sido o único do tipo usado no sítio arqueológico, ao longo da fronteira, ou até mesmo na Grã-Bretanha romana”, diz Barbara Birley, curadora do Vindolanda Trust, onde o objeto encontra-se exposto.