Relacionamento: 5 demonstrações de amor sem dizer “eu te amo”

O amor nem sempre é encontrado nas palavras, mas também nas atitudes. Existe até quem prefira outras demonstrações de afeto ao invés do “eu te amo”, que pode soar vazio e sem sentimentos verdadeiros.

Além disso, também existem pessoas que simplesmente não conhecem colocar essa pequena frase para fora e utiliza de atitudes do dia-a-dia para demonstrar o verdadeiro amor.

Independentemente do grupo que você faça parte, é possível encontrar diversas formas de demonstrar amor. Confira 5 delas a seguir.

Bilhetes românticos

Na era digital, nada mais fofo e romântico do que fazer uma declaração de amor no papel, não é mesmo? Além de uma atitude que demonstra carinho, o seu parceiro pode levar com ele essa recordação ou guardar em algum lugar especial, para sempre lembrar de você.

Atenção aos detalhes

Também ligado a era digital, as pessoas estão mais distantes umas das ou não estão mais se atentando aos detalhes em uma conversa. Por isso, se fazer 100% presente em um diálogo ou interação pode ser uma grande demonstração de amor. Neste caso, elogios também sempre são bem-vindos, por isso sempre repare em alguma mudança de visual ou em alguma roupa diferente que sua parceiro ou parceiro esteja utilizando.

Demonstrar carinho e consolo em dias tristes

Nem sempre vivemos dias felizes e ter alguém para te consolar após um dia cansativo é uma das melhores coisas. Por isso, ficar um tempo sentado de mãos dadas ou deitados, mesmo que seja sem dizer nada, pode ser mais forte do que um “eu te amo”.

Fazer surpresas

Não precisa ser algo mirabolante, mas lembrar de algo que a pessoa gosta e presenteá-la com isso, como um doce, ou levá-la em algum restaurante onde vocês já foram pode criar ótimas lembranças para o casal.

Pedir desculpas

Ceder em uma discussão ou pedir desculpas talvez sejam as demonstrações de amor mais fortes que existem. Por isso, esteja sempre disposto a ouvir o outro e não queria ganhar todas as brigas, afinal, o ditado “eu prefiro ter paz do que ter razão” pode ser uma ótima escolha em determinados momentos.

