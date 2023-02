Os signos que passam por mil sentimentos a partir de agora

Até 23 de março de 2023, o Sol estará no signo de Peixes, um signo emotivo e muito ligado aos sentimentos. Sendo assim, alguns signos podem passar por uma montanha-russa interna.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Leão

Existe uma energia muito emotiva sendo ativada e isso irá deixá-lo muito mais atento aos sentimentos. É hora de ser honesto com o que sente e mais consciente de que é preciso cuidar do seu coração, deixando aquilo que o afeta e mergulhando mais nas relações que o nutrem positivamente. Muita coisa oculta emerge e você trabalha para compreender tudo e tirar proveito!

Sagitário

As emoções podem se tornar intensas e também voltadas para o passado durante essa fase. É hora de se voltar para dentro e compreender o que sente com mais calma. A memória e as lembranças devem ser analisadas para que novos potenciais sejam descobertos e energias importantes sejam priorizadas.

Capricórnio

Momento de maior sensibilidade e algumas barreiras caem por terra. Não tenha medo de se sentir exposto e apenas seja quem é. O que é verdadeiro se mostra ou é atraído para o seu cainho nessa fase. Deixe que algumas relações se tornem mais românticas e já não tenha mais tanto medo de ser vulnerável.

