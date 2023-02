Os perfumes femininos MAIS ELOGIADOS DO MOMENTO Imagem: Pexels

Você está buscando novos perfumes para o seu acervo, mas não sabe em quais fragrâncias investir? Os aromas a seguir podem ser uma ótima opção.

Lançados em 2022, eles são considerados um dos melhores perfumes da atualidade e, para a youtuber Juliara Ferreira, são os seus favoritos do momento. Confira!

Botica 214 Verano en Firenze - O Boticário

As notas de topo são Morango Silvestre e Morango. As notas de coração são Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha e Notas Amadeiradas.

Roseoud - In The Box (Inspirado em Velvet Rose & Oud, de Jo Malone)

Uma fragrância de uma marca nacional inspirada no importado Rose & Oud, de Jo Malone. Suas notas são Rosa Damascena, Cravo, Pralinê e Oud.

Rebelle Madness - Hinode

A nota de topo é Orquídea. A nota de coração é Jasmim Sambac. A nota de fundo é Baunilha de Madagascar.

Viva Acqua Fresca - O Boticário

As notas de topo são Mandarina, Limão, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Notas Aquosas e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

Aurora - Nuancielo (Inspirado em Meliora, de Parfums de Marly)

As notas de topo são Groselha Preta, Bagas Vermelhas e Cassis. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar e Baunilha.

Glamour Gold Glam - O Boticário

As notas de topo são Framboesa, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Tuberosa e as notas de fundo são Clearwood®, Âmbar, Sândalo, Patchouli e Cistus.

