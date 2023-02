Moda: 5 dicas para deixar suas leggings mais elegantes em seus looks após os 50 anos

Você é daquelas mulheres que amam usar leggings, mas tem dificuldades em montar looks elegantes e modernos? Se sim, não se preocupe! Com estas 5 dicas, você irá aprender como combinar suas leggings com outras peças, sobreposições e acessórios para criar looks sofisticados e confortáveis.

Utilizar legging com camisa oversized, por exemplo, é uma das tendências mais fortes do momento, e pode ser uma opção super moderna. Confira essa e outras dicas abaixo.

5 dicas para deixar suas leggings mais elegantes em seus looks após os 50 anos

Use leggings com camisa oversized

Para dar um toque de elegância ao look, combine leggings com blusas ou camisas compridas. Essa combinação irá criar um efeito visual de alongamento da silhueta, além de ser super confortável e a camisa oversized ser a queridinha de todas as blogueiras de moda.

Experimente sobrepor peças

Uma das tendências do momento é sobrepor peças de roupa, como camisas, blusas e casacos. Experimente sobrepor uma blusa de seda com uma jaqueta de couro ou uma camisa jeans com um suéter de tricô. Essas sobreposições irão deixar seu look mais moderno e elegante.

Aposte em acessórios

Acessórios são a chave para deixar qualquer look mais sofisticado. Aposte em maxi brincos, colares, pulseiras e anéis. Além disso, bolsas elegantes e sapatos confortáveis, como sapatilhas e botas western, também são ótimas opções para deixar sua produção ainda mais elegante.

Leggings com blazer descontraído

Não dá para negar a elegância de um blazer moderno em uma silhueta mais descontraída. Essa escolha ideal traz polimento instantâneo a um conjunto.

Leggings metalizadas e sandália

As peças metalizadas estão com tudo em 2023 e, além disso, dão um ar de elegância por si só. Se combinadas com uma sandália e maxi acessórios, é a escolha certa para sair para ir do trabalho direto para o happy hour.