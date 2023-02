Hidratantes que podem SUBSTITUIR PERFUMES

Os hidratantes disponíveis no mercado possuem a função óbvia de hidratar e deixar a pele saudável e macia. Contudo, algumas marcas colocam um plus em seus produtos e esses cremes corporais se transformam em verdadeiros perfumes, com aromas deliciosos e que são exalados à distância.

Caso os hidratantes que você tenha em casa são mais simples e sem cheiro e você esteja buscando produtos cheirosos e agradáveis, confira a seguir os hidratantes que substituem perfumes!

Body Lotion Good Girl Légère - Carolina Herrera

Esse hidratante possui o aroma do perfume Good Girl Légère, sendo encontrado em kits contendo os dois produtos. Possui uma textura macia e fácil de espalhar. Por se tratar de um produto importado, sua qualidade é diferenciada, com alto poder de projeção e fixação na pele.

Hidratante Capricho #BeMyself - O Boticário

Se você está buscando por um produto com melhor custo-benefício, #BeMyself de O Boticário pode ser uma boa escolha. Possui aroma refrescante de Floriental Musk, que mistura coco e baunilha. Após um tempo na pele, o hidratante evolui de um aroma azedinho para algo levemente adocicado.

Suflê Hidratante Egeo Choc - O Boticário

Para as mulheres que amam aromas importados esta é uma das melhores opções no mundo dos hidratantes. Sua textura é um pouco mais gelatinosa e cremosa.

Creme Acetinado Fairy Nuancielo - Inspirado em Delina, de Parfums De Marly

Este creme acetinado possui um aroma inspirado no perfume Delina, da casa Parfums De Marly. Ideal para quem ama exalar um aroma cheiroso por muito tempo, pois seu cheiro fixa bem.

Angélique In The Box - Inspirado em Angel Muse, de Mugler

Outro hidratante com aroma inspirado em perfumes importados é o Angélique, da empresa In The Box. Inspirado em Angel Muse, de Mugler, também possui um aroma diferenciado e potente de creme de avelã e patchouli.

