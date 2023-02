Com lingerie, transparências e peças justas: Rihanna deu um giro no look maternal

Como se Rihanna não tivesse o suficiente para comemorar no momento, entre uma apresentação recorde no intervalo do Super Bowl e um segundo bebê a caminho, ela pode adicionar 35 anos à lista. Naturalmente, a cantora que virou empresária a bilionária favorita do mundo, também é um ícone da moda.

Graças a sua marca de beleza e lingerie, Fenty e Savage X Fenty, Rihanna conseguiu catapultar sua fortuna e se posicionar como uma das mulheres mais ricas do mundo, ficando em 21º lugar no top da Forbes junto com Madonna e Taylor Swift.

Rihanna, a rainha dos looks maternos

Rihanna já mostrou em diversas ocasiões que os clássicos looks de maternidade não são para ela e não só deu seu toque próprio, como revolucionou toda a moda que por muito tempo mostrou as mães com looks em tons pastéis, bem mais recatados e largos. A cantora mostrou que é possível ser uma mãe orgulhosa sem perder a sensualidade.

A primeira foto de Rihanna grávida

Rihanna anunciou oficialmente sua primeira gravidez com um casaco rosa que ela não abotoou completamente para revelar sua barriga. A esse visual, ela adicionou jeans e um acessório de strass que pendia de seu peito e decorava sua ‘barriguinha de bebê’.

Um look com transparência

Rihanna vestiu uma lingerie transparente e um vestido de renda que revelava sua calcinha, este foi um de seus looks mais poderosos durante a primeira gravidez, adicionando botas de couro envernizado e um casaco de couro.

Quem disse que não pode usar vestidos justos?

A cantora de Diamonds optou por um vestido curto e justo em tom nude que combinou com um casaco felpudo e sandálias de salto alto.

Uma festa de aniversário única

Vestindo um casaco peludo azul-petróleo e minissaia, Rihanna fez sua primeira sessão de fotos de aniversário enquanto esperava seu primeiro filho com A$AP Rocky.

Um ousado conjunto brilhante

Para um evento de sua marca de beleza, Rihanna deixou de lado os tons escuros e optou por um top envelope de cetim prateado que combinou com uma minissaia com glitter e um cinto minimalista que envolveu sua ‘barriguinha’.