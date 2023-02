Os perfumes potentes e baladeiros não são os únicos que chamam a atenção no mundo da perfumaria. Afinal, é possível encontrar fragrâncias frescas que são elegantes e exalam um ótimo aroma de limpeza. Se você está buscando esse tipo de perfume para a sua coleção, confira a seguir 5 perfumes masculinos elegantes e com cheiro de limpeza.

Homem - Natura

A fragrância Natura Homem tradicional, lançada em 1997, faz sucesso entre os homens até os dias naturais. É um perfume fresco, ideais para ser utilizado em dias mais quentes.

As notas de topo são Gengibre, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são Maçã, Pera e Pêssego e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Sândalo.

Zaad - O Boticário

Mesmo sendo um perfume considerado mais caro, seu valor vale a pena. Essa é uma fragrância fresca e elegante, que combina muito com dias de trabalho.

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

L’Eau d’Issey Pour Homme - Issey Miyake

Se as fragrâncias anteriores são clássicas da perfumaria nacional, L’Eau d’Issey é um importado que também faz muito sucesso por aqui, principalmente nos escritórios. Possui um aroma cítrico, ideal para climas quentes.

As notas de topo são Yuzu, Limão, Bergamota, Lúcia-lima, Mandarina, Cipreste, Calone, Coentro, Estragão e Sálvia. As notas de coração são Lótus azul, Noz-moscada, Lírio-do-Vale, Açafrão, Gerânio Bourbon, Canela do Ceilão e Resedá e as notas de fundo são Vetiver do Tahiti, Almíscar, Cedro, Sândalo, Tabaco e Âmbar.

Blvgari Extreme - Blvgari

O canal especializado em perfumes, ‘Matt Fragrance’, comenta que esse é um perfume mais difícil de ser encontrado, e justamente por isso traz um aroma mais exclusivo para os homens.

As notas de topo são Chá, Toranja, Bergamota, Néroli, Petitgrain, Lavanda, Coentro e Gálbano. As notas de coração são Bálsamo de Abeto, Madeira Guaiac, Pimenta, Noz-moscada, Pau-Rosa e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Íris, Sândalo e Musgo de Carvalho.

Solo Loewe Origami - Loewe

As notas de topo são Manjericão, Bergamota, Alecrim, Limão Italiano, Cardamomo e Anis. As notas de coração são Lavanda, Extrato de Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Almíscar, Madeira de Âmbar, Âmbar e Patchouli.