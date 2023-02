Vídeo choca ao flagrar momento em que meteorito de meia tonelada cai nos Estados Unidos; bola de fogo no céu

Um novo vídeo impressiona ao flagrar momento em que um meteorito de meia tonelada cai nos Estados Unidos.

No vídeo impactante, é possível ver uma bola de fogo no céu, como detalhado pela página Astronomiaum.

A Agência Espacial Americana (NASA) confirmou que o objeto espacial de meia tonelada caiu no sul do Texas, no dia 15 de Fevereiro.

Segundo a instiuição, o meteorito viajou a uma velocidade de 43 mil km/h. Este é o 3º meteorito recuperado em apenas uma semana.

Como informado, a American Meteor Society diz que Robert Ward, do Arizona, encontrou o primeiro fragmento deste meteoro.

Foi encontrado em uma propriedade privada em El Sauz, no Texas, em 18 de fevereiro.

Ainda de acordo com as informações, o momento acabou viralizando nas redes sociais e deixando usuários impressionados. Confira registro:

Esses foram os sons assustadores captados durante o sobrevoo da sonda Juno da NASA em Júpiter

Em outro registro espacial impressionante, a NASA, divulgou recentemente, os sons assustadores captados durante um sobrevoo por Júpiter, maior planeta do sistema solar e o quinto em ordem de distância do Sol.

Como detalhado pela NASA, os sons foram captados durante o sobrevoo da sonda espacial Juno em Europa, lua de Júpiter.

No arquivo, é possível escutar os sons captados na lua de Júpiter. Europa é o sexto satélite natural de Júpiter em ordem crescente de distância e o menor dos quatro satélites galileanos.

A lua descoberto em 1610 por Galileu e recebeu o nome de Europa, mãe do rei Minos de Creta e amante de Zeus.

No Twitter, a postagem com o registro já conta com mais de 2 milhões de reproduções e gerando inúmeras reações. Confira registro impressionante:

