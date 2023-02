Os signos com a maior intuição do próximo fim de semana

O último fim de semana de fevereiro de 2023 está chegando e alguns signos do zodíaco terminam esse mês com a maior intuição do zodíaco.

Confira quais são e como isso irá acontecer:

Áries

A intuição aflora e está focada no passado e no presente. É importante estar mais atento com o que acontece em seu interior e como isso irá iluminar seu caminho a partir de agora. É momento de se retirar para estar mais atento as barreiras que ainda o impedem de alcançar o que é desejado. Introspeção e meditação são fundamentais!

Touro

O sexto sentido trará respostas sobre alguns sentimentos ou relações que não ficaram resolvidas. As memórias agora estão mais intensas e são capazes de liberar uma compreensão muito mais profunda de certas aprendizagens. Viver a vida com mais experiência o ajudará a planejar os próximos passos!

Câncer

Existe uma intuição poderosa pipocando em sua mente durante esse fim de semana e o universo pode colocar pessoas no caminho para ajudar nessa percepção. É momento de ficar mais atento as palavras e conselhos que chegam, pois eles possuem um papel de destaque na sua trajetória. Lembre-se que os sonhos também podem carregar mensagens especiais!

