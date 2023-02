Os 3 signos que podem ter encontros intensos essa semana

Com a energia de uma poderosa Vênus em Áries, essa semana pode render encontros muito intensos para alguns signos do zodíaco que devem se preparar para as emoções.

Confira a seguir como isso pode acontecer:

Gêmeos

O amor está no ar e as conexões agora são de alma, sejam com amigos ou algo mais. A chance de conhecer gente nova é alta, pois o poder de atração aumenta e a criatividade para ter uma ousadia certeira também. Admiradores podem se revelar e pedir uma oportunidade. Tudo o que o entusiasma tende a acontecer!

Escorpião

O poder de atração e a inspiração estão ao seu lado nos próximos dias. Os encontros são mais sublimes e sedutores, marcando assim sua vida amorosa. Não se esqueça de manter os pés no chão com pessoas que acaba de conhecer e tenha cautela. Casais também disfrutam de um clima romântico que ajudará a reascender a chama. Reserve um tempo para quem mais ama!

Sagitário

Os encontros aquecem o coração agora e tudo é mais divertido, romântico e significativo. A chance de se apaixonar é alta, mas é preciso desenvolver a intuição para encontrar o que realmente procura no amor. Os momentos com os amigos também podem ser muito especiais e trazem novos ares. Aproveite seu brilho e o melhor da sua personalidade!

