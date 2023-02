Até 23 de março de 2023, o Sol estará no signo de Peixes, uma fase de escolhas importantes para alguns signos do zodíaco que podem enfrentar um período de decisões que marcarão suas vidas.

Confira os 3 signos que farão escolhas com a entrada do Sol em Peixes:

Áries

Depois de uma fase de reflexões, entra outra de escolhas que serão importantes para a vida dos arianos. O passado pode retornar para confrontar os planos do presente ou futuro, o que logo o fará olhar para o que é relevante ou não a partir de agora em sua trajetória. Lembre-se que aquilo que se torna uma opção agora pode durar por um bom tempo e por isso é tão importante analisar plenamente.

Touro

É um momento de muita novidade e avanço para os taurinos. Enquanto novas pessoas chegam em suas vidas das diversas formas, os laços se aprofundam e pode ser preciso escolher um caminho melhor ou permanecer na rota correta quando se trata dos seus relacionamentos. Esteja atento com os trabalhos em equipe que funcionam e aqueles que realmente o apoiam em seus sonhos ou empreitadas; essas pessoas são especiais e companheiras.

Gêmeos

Com grandes sonhos, os geminianos também passam por importantes escolhas. É hora e não se limitar e acreditar completamente em seu potencial de ser o melhor e se destacar; as pessoas o observam e você é capaz de faze-las saber o quão grande pode ser. Tenha capricho e fique atento com as oportunidades ou recompensas. Uma guinada importante será construída para o seu futuro.

