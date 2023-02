Moda: 5 dicas para usar jeans no escritório e ficar estilosa e elegante

Você sabia que é possível usar jeans no escritório e ainda assim ficar super elegante? Isso mesmo! Chega de vestir aquelas roupas chatas e sem graça, que só nos fazem sentir presas em um uniforme. Com essas dicas, você pode trazer mais personalidade ao seu guarda-roupa e arrasar no ambiente de trabalho.

Arrase no escritório: 5 dicas para usar jeans e ser uma mulher estilosa

Escolha o modelo certo

Para começar, escolha um jeans que fique perfeito no seu corpo. Um modelo mais ajustado e de cintura alta pode dar um ar mais sofisticado e elegante ao seu look, além de alongar a silhueta. Se quiser um visual mais descontraído, aposte em um baggy jeans que, além de confortável, é estiloso.

Combinando com blazer

Quer deixar o jeans mais formal? Combine-o com um blazer! Essa é uma ótima forma de dar um ar de seriedade ao look e ainda assim manter a sua personalidade. Escolha um blazer que combine com a sua blusa ou camiseta e não tenha medo de investir em acessórios que dão um toque especial. As escolhas oversized estão em alta neste ano!

Investindo em camisas

As camisas são peças coringas no guarda-roupa e quando combinadas com um jeans podem deixar o seu look mais profissional. Aposte em camisas com cortes diferentes e em cores que complementem o jeans escolhido. Se quiser deixar o look mais descontraído, experimente deixar a camisa meio aberta e colocar um top por baixo ou optar por uma camisa oversized branca.

Acessórios para complementar

Acessórios podem transformar qualquer look! Uma bolsa de mão, um cinto de corrente ou até mesmo um colar podem dar um toque especial ao seu visual. Invista em acessórios que completem o seu estilo e que deixem você ainda mais confiante.

Sapatos para completar

Por fim, os sapatos são a chave para um look completo. Uma sandália ou um sapato de salto podem deixar o look mais elegante, enquanto um tênis ou uma sapatilha podem dar um ar mais casual. Escolha o sapato certo para o seu estilo, conforto e para a ocasião.