6 perfumes femininos nacionais lançados recentemente que você precisa conhecer

Se você busca sempre por conhecer novos perfumes e está buscando novas aromas nacionais, os perfumes a seguir são boas indicações. Lançados em 2022, eles se tornaram queridibgos entre as mulheres e prometem fazer barulho neste ano. Confira!

Floratta Fleur D’ Éclipse - O Boticário

As notas de topo são Pimenta Rosa, Lichia, Pera, Bergamota e Creme. As notas de coração são Rosa Turca, Magnólia, Osmanthus e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Vetiver e Âmbar.

Ilía Plena - Natura

A nota de topo é Rosa. A nota de coração é Pataqueira e a nota de fundo é Almíscar.

Sucré Juteux - In The Box

As notas de topo são Íris, Framboesa, Groselha Preta, Tangerina e Laranja. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Patchouli, Benjoim, Rosa e Caramelo e finaliza com notas de fundo são em Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Baunilha, Cedro e Almíscar Branco.

Saron - Nuancielo

As notas de topo são Lírio e Cítricas, no corpo também vai Lírio e o fundo leva Lírio Verde e outras notas verdes.

Far Away Splendoria - Avon

A nota de topo é Oud Branco. As notas de coração são Gardênia e Ameixa e a nota de fundo é Baunilha de Bourbon.

Emily in Paris - Mahogany

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Maçã do Amor, Pera, Pimenta Rosa e Limão Siciliano. As notas de coração são Champanhe, Macarrons, Baunilha, Jasmim, Rosa e Íris e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Mel, Âmbar, Madeira de Âmbar, Cedro do Himalaia e Patchouli.

