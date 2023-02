5 perfumes femininos importados que merecem MAIS RECONHECIMENTO

Quando você pensa em perfume importado, provavelmente as fragrâncias mais conhecidas são as que você mais possui lembranças, não é mesmo? Seja pela qualidade ou por ser os perfumes mais vendidos no Brasil, aromas clássicos de marcas como Carolina Herrera, Dolce&Gabbana, Idôle, Armani, entre outras sempre são as mais lembradas, mas saiba que em um extenso mundo de perfumes, alguns ótimos aromas acabam sendo esquecidos.

Como é o caso das 5 fragrâncias a seguir que, de acordo com a youtuber Soraia Martins, do canal ‘Cores e Aromas’, são perfumes maravilhosos que mereciam ser mais conhecidos. Confira quais são eles.

Splendida Tubereuse Mystique - Bvlgari

As notas de topo são Groselha Preta e Davana. A nota de coração é Tuberosa. As notas de fundo são: Absoluto de Baunilha e Mirra.

Eau Tropicale - Sisley

As notas de topo são Maracujá, Bergamota, Hibisco, Jasmim-Manga e Flor de Gengibre. As notas de coração são Violeta, Rosa Turca e Tuberosa e as notas de fundo são Ambreta, Patchouli e Cedro.

Nina Rose Garden - Nina Ricci

As notas de topo são Pera e Grama. As notas de coração são Néroli e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

Valentino Donna Born in Roma Coral Fantasy

As notas de topo são Kiwi e Laranja Brasileira. As notas de coração são Jasmim Indiano, Rosa e Ambreta e as notas de fundo são Almíscar Branco e Cedro do Texas.

L’Interdit Eau de Toilette - Givenchy

A nota de topo é Papoula. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira e Almíscar e as notas de fundo são Patchouli e Vetiver.

