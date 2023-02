4 perfumes da Hinode inspirados em importados!

Você conhece a Hinode? A marca está presente há alguns anos no Brasil e ao longo do tempo sempre se dedica ao lançamento de novos produtos, seja no ramo da perfumaria ou de outros cosméticos.

Apesar das fragrâncias originais, a marca também possui aromas inspirados em importados, já que o público brasileiro ama perfumes de outros países. E caso você seja da parcela que prefere aromas estrangeiros, confira a seguir 5 perfumes da Hinode que são inspirados em importados. A lista foi elaborada por Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’.

Ella Pérolas

Com um aroma muito elogiado, Ella Pérola lembra o importado Hypnôse, de Lancôme. Sua composição é uma mistura de notas florais e adocicadas e possui notad de Ylang Ylang, Jasmim, Tangerina e Bergamota.

Dazzle Color Vermelho

Lançado em 2019, este é um perfume âmbar abaunilhado, ideal para mulheres que amam perfumes adocicados. Com uso indicado para o inverno, possui uma sensação cremosa. Sua inspiração é Pink Sugar, de Aquolina.

As notas de topo são Bergamota, Frésia, Frutas Vermelhas e Violeta. As notas de coração são Marshmellow, Rosa, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Cedro, Almíscar, Baunilha e Âmbar.

Eterna Nuit

Um perfume chamativo e com alta projeção, por isso é preciso se conter no número de borrifadas para que ele não se torne enjoativo.

As notas de topo são Framboesa, Lichia, Bergamota, Mandarina, Amora e Maçã. As notas de coração são Rosa Negra e Jasmim e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Almíscar Branco e Patchouli.

Dazzle Color Chámpagne

Essa fragrância possui um aroma leve, que mistura notas frutais e adocicadas.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Morango, Toranja e Melão. As notas de coração são Jasmim, Cereja, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar Cinzento, Cedro, Violeta e Fava Tonka.

