Suco de carnaval com laranja para acabar com a ressaca de uma vez por todas

Acabou bebendo um pouco a mais e está tendo que lidar com a ressaca? Embora não seja agradável e que existem alternativas que ajudam em tais situações, para cuidar da saúde é possível também apostar em uma dica de suco caseiro.

Com apenas 2 ingredientes, esta bebida vai dar um up no seu dia em poucos minutos. Vamos aprender como prepará-la?

Suco contra a ressaca:

Ingredientes:

1 banana;

½ copo de suco de laranja.

Modo de preparo:

Comece descascando a banana e cortando em pequenos pedaços;

Feito isso, coloque no liquidificador com o suco da laranja;

Se quiser, acrescente gelo;

Então, tome seu suco de maneira imediata.

Fique atento!

Lembre-se de buscar um centro médico dependendo dos sintomas vivenciados. Além disso, ressaltamos que o conteúdo tem a finalidade informativa e não se propõe a fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico.

Com informações do portal Mejor con Salud.

