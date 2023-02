Relacionamento: Esse é o limite de tempo que você tem para causar uma boa impressão em um encontro

É comum criar expectativa e pensar em várias possibilidades e conversar ao sair com alguém, mas nem sempre as coisas vão sair do melhor jeito. Em determinadas situações, o papo pode não fluir ou a pessoa pode demonstrar ser alguém totalmente diferente do que você imaginou.

O contrário também pode acontecer e as trocas ser tão sinceras e profundas que você pode nem ver o tempo passar ou ficar querendo ver a pessoa novamente. Mas afinal, quanto tempo você se dedica a um encontro?

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 11 sinais de que seu compromisso com o parceiro NÃO é saudável

Uma pesquisa relevou que pessoas solteiras levam em torno de 25 minutos para determinar se estão se divertindo ou não em um encontro. Logo, essa quase meia hora é essencial para tentar impressionar alguém, seja de forma engraçada, descontraída ou apenas não deixando a conversa esfriar.

Além do tempo de um encontro, a pesquisa elaborada pela Britannia Rescue revelou que entre os principais motivos para considerar um encontro ruim são a grosseria do parceiro ou parceira (48%), o acompanhante utilizar muito o celular enquanto conversa (37%) ou a ‘atmosfera estranha’ (36%).

Dos entrevistados, um quinto relevou que saiu no meio de um encontro ruim, enquanto 58% disse que ficou sentado comentando que era preciso ser mais educado (72%) ou pensando que as coisas poderiam ficar melhores (375) ou ainda desconfortáveis em dizer qualquer assunto (36%).

A pesquisa também consultou as piores desculpas para sair ou cancelar um encontro. As principais são:

Não estou me sentindo bem;

Um membro da família está doente;

Emergência no trabalho;

Estou com dor de cabeça;

Esqueci algo importante que preciso fazer;

Percebeu que não está pronto para um relacionamento;

O carro quebrou;

Amigos ou familiares apareceram para uma visita surpresa;

Estou preso no trânsito;

Esqueci do encontro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Com informações de Metro UK.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Dormindo com o inimigo: Seu relacionamento é uma enrascada por estes 3 motivos e você não percebeu

⋅ Relacionamento: 3 ERROS que você comete e deixam sua relação com o parceiro ainda pior

⋅ Relacionamento: “Meu namorado quer me ver fazendo sexo com outros homens mais velhos. O que fazer?”