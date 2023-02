Os signos que valorizam os relacionamentos mesmo com a distância

Lidar com a distância nos relacionamentos amorosos não é uma tarefa fácil, mas alguns signos do zodíaco podem fazer isso com muita dedicação para voltar a se reaproximar.

Confira quais são esses signos:

Touro

Por mais que prefira construir conexões seguras e que valem a pena em sua rotina, o taurino tem perseverança suficiente para manter um relacionamento que passa por distanciamentos. Ele é atencioso e capaz de suprir a ausência com palavras e muita entrega nos reencontros que irão acontecer.

Gêmeos

O geminiano é capaz de manter um relacionamento repleto de troca e gestos especiais mesmo com a distância no meio do caminho. Além de criativo para encontrar formas de estimular o sentimento, ele é positivo e sonhador para manter os sonhos a dois sem deixar o desgaste tomar conta.

Leão

O leonino pode ver a distância como um desafio a ser superado e se esforça muito para se reaproximar. Com atenção, conversas e gestos românticos, ele não deixará o afeto cair no esquecimento e pode apimentar as coisas arriscando coisas novas e experiências que marcam.

Capricórnio

Quando o capricorniano ama, ele é capaz de fazer muito esforços para reconquistar a proximidade e o vinculo em um relacionamento. Esse signo faz tudo isso sem deixar de se dedicar a si mesmo e constrói uma ponte difícil de ser destruída, pois divide a responsabilidade, gestos, palavras e até as cobranças.

