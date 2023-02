Os signos que recebem respostas sobre relacionamentos

Marcada por uma poderosa Vênus em Áries, essa semana irá trazer respostas importantes para a vida amorosa e relacionamentos de alguns signos do zodíaco.

Confira a seguir como isso pode acontecer:

Leão

Aproveite esta fase na qual é mais fácil entender o futuro que alguns relacionamentos possuem, de forma positiva ou negativa. Além de ficar atento aos sentimentos, é preciso encontrar no silêncio um momento para chegar até o fundo de algumas situações. A busca por aquilo que é profundo ou pode expandir a mente é maior, o que também motiva viagens e aprendizagens.

Virgem

Ao encontrar respostas, é possível também descobrir curas sobre aquilo que estava atrapalhando ou criando barreiras. Conecte-se com os sentimentos mais profundos e se prepare para lidar com emoções mais intensas. Ao abrir o coração, muita negatividade tende a ser liberdade e o processo pede comunicação aberta e pacifica com as outras pessoas.

Libra

Além de compreender como a rotina pode ser fundamental para fazer melhorias importantes internamente, essa fase ajuda a trazer respostas sobre os relacionamentos que o inspiram de verdade. É hora de começar a valorizar mais quem realmente apoia e deixar de gastar energia com o que atrapalha. A perspectiva agora é outra e pode atrair novas pessoas para a sua vida!

