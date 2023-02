Os 3 signos que fazem descoberta importantes essa semana

Marcada por uma poderosa Vênus em Áries, essa semana tende a ser de revelações e descobertas importantes para alguns signos do zodíaco.

Confira aqueles que recebem uma luz especial do universo nesse período:

Áries

O inconsciente e a intuição podem trazer percepções muito importantes para a vida essa semana. Aquilo que você realmente precisa em relacionamentos e objetivos ficarão mais claros, mas também pode exigir um olhar para o passado com o objetivo de aprender com alguns acontecimentos. As alternativas serão colocadas na mesa e o processo tende a ser transformador.

Touro

Descobrir o que pode promover o seu crescimento na vida será a revelação dessa semana, envolvendo principalmente amizades, amores e a família. A conexão com alguém tende a ficar mais sincera e clara, o que o ajuda a se reconectar ou adquirir novos contatos que serão fundamentais na sua trajetória. Reflita sobre os círculos que faz parte!

Câncer

Além da sua luz estar mais forte, será possível contar com uma ajuda especial da intuição para descobrir o melhor caminho para alguns projetos de carreira. Novos relacionamentos e contatos tendem a marcar esse período, ajudando a expandir ideias e talentos que ficaram ocultos durante um tempo, mas são muito valiosos. Deixe a criatividade tomar conta e não se feche mais!

