Melhores hidratantes da linha Cuide-se Bem

Se você não consegue ficar sem utilizar hidratantes corporais, sem dúvidas já ouviu falar dos hidratantes ‘Cuide-se Bem’. A linha é uma das mais famosas da marca O Boticário e traz diversas opções de produtos.

Se você já conhece ou ainda não conhece e deseja saber as melhores opções de hidratantes, veja a seguir as dicas do canal ‘Conversa Perfumada’.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-Se Bem Deleite

Um dos hidratantes corporais que mais fazem sucesso no Boticário é o ‘Deleite Delight’. Com uma textura cremosa de leite e um aroma inconfundível, é ideal para mulheres que gostam de um perfume adocicado. É um dos hidratantes da linha que mais fixam na pele.

Loção Desodorante Hidratante Corporal Cuide Se Bem Sol e Água Fresca

Como o nome sugere, é um hidratante indicado para dias mais quentes. Em sua composição leva óleo de coco, que hidrata e deixa uma fragrância que lembra verão.

LEIA TAMBÉM: Os melhores hidratantes da Eudora

Loção Desodorante Hidratante Corporal Cuide-Se Bem Beijinho

Outro item indicado para mulheres ‘formiguinhas’, que amam aromas doces. Com uma textura mais grossa, é ideal para quem possui uma pele extra seca. Seu aroma segue para um cheiro floral e possui manteiga de Karité e extrato de flores em sua fórmula.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Bubbaloo Morango

Um dos hidratantes mais comentados no último ano, Bubbaloo Morango possui uma textura leve e com secagem rápida. Mesmo com o nome que faz referência ao chiclete, seu aroma não é tão doce quanto parece. Com alta fixação, deixa a pele macia e sedosa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Qual hidratante corporal utilizar em dias de calor? Veja 10 dicas!

⋅ 5 hidratantes corporais baratinhos para você adquirir

⋅ Hidratantes potentes e encontrados até mesmo em farmácia!