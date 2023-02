Hubble da NASA capta um trio galáctico em fusão; impactante fenômeno espacial

Um espetacular trio de galáxias em fusão na constelação de Boötes ocupa o centro do palco nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

Como detalhado pela NASA, essas três galáxias estão em rota de colisão e acabarão por se fundir em uma única galáxia maior, distorcendo a estrutura espiral uma da outra através da interação gravitacional mútua no processo.

Uma galáxia não relacionada em primeiro plano parece flutuar serenamente perto desta cena, e as formas borradas de galáxias muito mais distantes são visíveis no fundo.

Este trio em colisão – conhecido pelos astrônomos como SDSSCGB 10189 – é uma combinação relativamente rara de três grandes galáxias formadoras de estrelas situadas a apenas 50.000 anos-luz uma da outra.

Como detalhado pela NASA, embora isso possa parecer uma distância segura, para as galáxias isso as torna vizinhas extremamente próximas.

Nossos próprios vizinhos galácticos estão muito mais distantes; Andrômeda, a grande galáxia mais próxima da Via Láctea, está a mais de 2,5 milhões de anos-luz da Terra.

Esta imagem vem de uma observação projetada para ajudar os astrônomos a entender a origem das maiores e mais massivas galáxias do universo.

Esses gigantes galácticos são chamados de Brightest Cluster Galaxies (BCGs) e – como o nome sugere – são definidos como as galáxias mais brilhantes em qualquer aglomerado de galáxias.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos suspeitam que os BCGs se formam através da fusão de grandes galáxias ricas em gás como as vistas aqui.

Ainda de acordo com as informações, eles recorreram à Wide Field Camera 3 e à Advanced Camera for Surveys do Hubble para investigar este trio galáctico em detalhes minuciosos, na esperança de lançar luz sobre a formação das galáxias mais massivas do universo.

Texto com informações da NASA