Estas foram as 10 músicas mais tocadas no Brasil no ano de 2007 Imagem: reprodução Instagram (@ivetesangalo)

A música está presente em diversos acontecimentos de nossas vidas e algumas delas se tornam muito marcantes. Porém, com o passar dos anos e na ‘era TikTok’, diversas músicas fazem sucesso rapidamente, mas na mesma velocidade que elas aparecem, elas também somem, dando lugar a novos hits.

Contudo, algumas décadas atrás, para algumas músicas tornarem verdadeiros sucessos, elas eram solicitadas nas rádios e quanto mais tempo elas tocavam, mais sua fama aumentava.

Se você é desta época e quer relembrar alguns sucessos, veja a lista a seguir com as 10 músicas mais tocadas no Brasil em 2007.

Razões e emoções - NX Zero

Para quem gosta de rock, o NX Zero se destacou com vários hits nas rádios por diversos anos. Um deles foi ‘Razões e Emoções’, uma das músicas mais famosas da banda, que cinco anos após o fim, em 2017, anunciou novos shows em 2023.

Boa sorte/Good Luck - Vanessa da Mata & Ben Harper

“É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte...” Com um refrão chiclete e um trecho em inglês, a cantora Vanessa da Mata emplacou um dos seus maiores hits, que ficou em evidência nas rádios por dois anos, sendo também um dos maiores hits de 2008. A canção conta com paficipação do cantor norte-americano Ben Harper.

LEIA TAMBÉM: Epidemia da dança: saiba mais sobre a ‘doença’ que fez franceses DANÇAREM ATÉ A MORTE no século 16

Deixo - Ivete Sangalo

Dona de inúmeros hits e presença marcante no Carnaval, Ivete Sangalo foi responsável por colocar a música na trilha sonora da novela ‘Sete Pecados’, da Globo. A música surgiu no álbum ao vivo da cantora, gravado no Maracanã.

Outros grandes sucessos de 2007 foram:

Livre pra voar - Exaltasamba;

Natiruts Reggae Power - Natiruts;

Lua cheia/Fica doida - Papas da Língua;

Sem radar - Jeito Moleque;

Fada - Victor & Léo;

Depois do amor - Perlla & Belo;

Futuro prometido - Grupo Sorriso Maroto.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Com informações de ‘Som do Rádio’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Doces que SÓ EXISTEM NO BRASIL!

⋅ Recordes mundiais IMPOSSÍVEIS de quebrar

⋅ TUDO ISSO aconteceu no ano de 1998 e você NEM IMAGINAVA!