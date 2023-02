Esta é a moeda ‘especial’ que pode te fazer ganhar até R$ 460 mil; veja como reconhecê-la

Já parou para imaginar faturar o equivalente a R$ 460 mil por simplesmente ter uma moeda específica? Se ficou curioso e quer saber mais, nós te explicamos a continuação todos os detalhes da história deste item raro e como reconhecê-lo.

De acordo com informações do portal Metro Ecuador, no fim do século XIX, o congresso dos Estados Unidos ordenou a produção de duas moedas feitas a base de ouro, sendo uma delas a de 1 dólar.

O que há de curioso nesta moeda?

Conforme ressalta o portal equatoriano, o fato que chamou a atenção é que o desenhador e responsável por gravar as moedas, James B. Longacre, resolveu deixar sua marca n

Moneda de dólar con error de impresión

as produções adicionando uma letra “L” na parte frontal.

Por sua vez, embora tenha omitido em uma primeira tiragem ter acrescentado tal detalhe, hoje esse pequeno “erro” pode fazer uma pessoa faturar até USD $90 mil (dólares). Já imaginou ter uma moeda desse tipo?

