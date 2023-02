4 perfumes masculinos sexys e ‘zero açúcar’ para conquistar as mulheres Imagem: Unsplash

Quando você pensa em perfumes sexys e sedutores automaticamente você pensa em um aroma adocicado, não é mesmo? Contudo, esse tipo de fragrância não é a favorita entre os homens, que optam por fragrâncias amadeiradas e com mais virilidade.

Mas se engana quem acha que não é possível encontrar perfumes sexys, mas que não sejam adocicados. Confira a seguir as dicas do youtuber Junior Barreiros com 4 opções de perfumes sensuais e sem doçura.

Acqua di Giò Profumo - Giorgio Armani

Esta é uma fragrância aromática e bem versátil, podendo ser utilizada todos os dias e principalmente em momentos de sedução.

As notas de topo são Notas Oceânicas e Bergamota. As notas de coração são Alecrim, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Incenso e Patchouli.

Jazzab Silver - Ard Al Zaafaran

O youtuber especializado em perfumes Junior Barreiros explica que a fragrância anterior possui um valor de mercado mais elevado e é difícil de ser encontrado pois foi descontinuado pela empresa responsável, por isso, indica uma fragrância parecida. O Jazzab Silver possui um aroma mais cítrico do que aquático.

As notas de topo são Cítricos, Folha de Chá e Limão. As notas de coração são Incenso e Vetiver e as notas de fundo são Almíscar, Vetiver e Cedro.

Dior Homme 2020

Esta é uma fragrância amadeirada relançada em 2020. Além dos aromas de madeiras, possui notas aromáticas. Se mostra uma fragrância versátil e agradável.

As notas de topo são: Bergamota, Pimenta Rosa e Elemi. As notas de coração são: Madeira de Cashmere, Cedro Atlas e Patchouli. As notas de fundo são: Iso E Super, Vetiver do Haiti e Almíscar Branco.

Egoiste Platinum - Chanel

As notas de topo são Lavanda, Alecrim, Néroli e Petitgrain. As notas de coração são Gerânio, Sálvia Esclaréia, Gálbano e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Vetiver, Cedro, Sândalo e Âmbar. Ideal para quem deseja apresenta um ‘aroma de riqueza’.

