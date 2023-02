Skincare: 3 máscaras faciais que vão te salvar se você tem a pele oleosa

Você já teve a sensação de que a oleosidade do seu rosto é quase uma entidade própria? Que parece impossível controlar a pele oleosa e conseguir uma aparência radiante e saudável? Agora pode ficar tranquila, pois hoje compartilharemos algumas dicas simples de skincare que vão te ajudar muito!

Essas 3 máscaras faciais caseiras vão ajudar a controlar a oleosidade e deixar sua pele linda e saudável. Então, prepare-se para um momento de cuidado próprio e experimente essas dicas!

3 máscaras faciais que vão te salvar

Máscara de aveia e mel

A aveia é um excelente ingrediente para absorver a oleosidade e limpar profundamente a pele. O mel, por sua vez, tem propriedades antibacterianas e é ótimo para ajudar a tratar acne e prevenir futuras erupções. Misture uma colher de sopa de aveia em flocos com uma colher de sopa de mel e aplique na pele limpa. Deixe agir por cerca de 15 minutos e enxágue com água morna.

Máscara de argila verde

A argila verde é conhecida por sua capacidade de absorver o excesso de óleo e impurezas da pele. É uma ótima opção para quem sofre com a pele oleosa e com acne. Misture duas colheres de sopa de argila verde em pó com água suficiente para formar uma pasta grossa. Aplique no rosto limpo e deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos antes de enxaguar com água morna.

Máscara de pepino e limão

O pepino tem propriedades adstringentes e é ótimo para ajudar a controlar a oleosidade da pele. O limão é um esfoliante natural e ajuda a clarear manchas escuras na pele. Misture meio pepino picado com uma colher de sopa de suco de limão e uma colher de sopa de açúcar. Massageie suavemente no rosto por alguns minutos e deixe descansar por mais 10 minutos antes, depois, enxague com água fria.

Experimente essas máscaras faciais caseiras e veja como sua pele oleosa pode melhorar com o tempo. Lembre-se de manter uma rotina de cuidados com a pele que inclua limpeza e hidratação adequadas para manter sua pele saudável e radiante. E não se esqueça de consultar um dermatologista se você tiver algum problema de pele persistente.