Significado oculto e simbologia de ver horas iguais, de acordo com a numerologia

Você costuma olhar para o relógio e as horas aparecem iguais? 11h11, 22h22, 14h14...

Como detalhado pelo site Cosmopolitan, veja o que significa cada uma. Confira:

00:00h.: É uma espécie de renascimento, te convida a se conectar com o que te perturba para que você possa enfrentá-lo.

01h01: Essa hora vai direto para sua vida amorosa, uma pessoa pensa muito em você. 'Ooooh'!

02h02: Alguém está escondendo algo de você, este número lhe diz.

03h03: Alguém fala mal de você, quem será?

04h04: Esta hora lembra que você precisa mudar seus hábitos.

05h05: É a hora "oficial" do amor, existe alguém muito apaixonado por você.

06h06: Um 'lembrete' para dedicar mais amor-próprio a si mesmo.

07h07: É um dos mais legais, junto com 11h11. O desejo que você tem em mente se tornará realidade.

08h08: Faça as coisas com cautela e cautela e elas darão certo.

09h09: Você se entrega demais aos que estão ao seu redor, pense um pouco mais em você.

10h10: O fim de um ciclo está chegando, as mudanças estão chegando.

11h11: A hora mais mágica, faça um pedido sempre que a vir e encha-se de energia positiva.

12h12: Aproveite as situações que você sabe que está enfrentando. Aqui contamos mais sobre o que significa olhar para a hora às 12:12 .

13h13: Mude algo que não está deixando você seguir em frente.

14h14: Se você acha que falhou, tente novamente.

15h15: Uma grande história chega até você, aproveite.

16h16: Livre-se de pensamentos negativos que não permitem que você avance o mais rápido possível.

17h17: Um momento de renovação chega até você e traz à tona o seu lado mais criativo.

18h18: É uma hora de intuição sobre amor e relacionamentos. Siga o seu.

19h19: Expresse o que te atormenta e seja mais paciente.

20h20: Mais uma hora de amor, há reciprocidade com a pessoa que você pensa.

21h21: É hora do sucesso, coisas maravilhosas estão para acontecer.

22h22: Uma pessoa especial (ou seu 'crush') ligará para você.

23h23: Pode significar que uma viagem está chegando, mas também um lembrete para pensar mais em si mesmo. Aqui desenvolvemos um pouco mais o que significa olhar para a hora 23:23.

Ainda de acordo com as informações, esses significados dizem alguma coisa? Apostamos, pelo menos, que com certeza agora você encontra essas horas com mais frequência.

Com informações do site Cosmopolitan