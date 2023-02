O truque simples do WhatsApp que pode evitar um grande constrangimento no app

O recurso de apagar mensagens para todos do app WhatsApp permite apagar mensagens específicas enviadas para conversas individuais ou em grupo.

Essa ação é útil principalmente quando você envia uma mensagem para a conversa errada ou quando há um erro na sua mensagem.

As mensagens apagadas para todos são substituídas pelo aviso: ‘Mensagem apagada’. Para apagar uma mensagem para todos:

No WhatsApp, abra a conversa em que você enviou a mensagem que deseja apagar.

Clique com o botão direito do mouse na mensagem.

Clique em Apagar e, em seguida, em Apagar para todos.

Como detalhado pelo blog do app, agora você pode usar o recurso de apagar mensagens para todos mesmo depois de 2 dias, em celulares com Android e iOS.

Para que as mensagens sejam apagadas para todos, você e as pessoas com quem você está conversando devem estar usando a versão mais recente do WhatsApp.

“As pessoas que usam o WhatsApp para iOS podem manter cópias dos arquivos de mídia que você enviou no app Fotos, mesmo depois que você apagar a mensagem da conversa do WhatsApp”, detalhou.

Apagar mensagens somente para você

Segundo o blog, você também pode apagar toda as mensagens enviadas ou recebidas do seu aparelho.

Essa ação não tem nenhum efeito nas conversas das outras pessoas. Elas ainda poderão ver as mensagens ao abrir a conversa com você nos próprios aparelhos. Confira:

No WhatsApp, abra a conversa em que você enviou a mensagem que deseja apagar.

Clique com o botão direito do mouse na mensagem.

Clique em Apagar para mim.

Ainda de acordo com as informações, os admins de um grupo podem apagar mensagens enviadas por outros participantes na conversa.

Com informações do blog do app