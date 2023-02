Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 24 de fevereiro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de setembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 20 a 24 de fevereiro de 2022:

Áries

Você terá toda a boa energia do seu lado para alcançar o que deseja; apenas renove as energias e tenha disposição. Viagens e mudanças de lugar.

Desenvolva seu lado corajoso e determinado, mas tente não cair na arrogância para evitar problemas com seus companheiros. Semana de mudanças no seu trabalho.

Não procure aquele amor que não era mais para você, logo chegará alguém compatível. Pensamentos positivos geram resultados positivos, então leve a vida com otimismo.

Touro

Você terá sorte em tudo o que propõe alcançar. Será um tempo de abundância e satisfação pessoal. Você recebe o convite para trabalhar em uma empresa.

Cuidado com a raiva e os problemas nervosos, que podem te confrontar com as pessoas que você mais ama. Você recebe o convite de um novo amor que lhe dará muita alegria.

Você retoma os estudos. Seu signo terá força para enfrentar problemas, então tente ser o líder no trabalho e cuidado com comentários ruins entre amigos.

Liberte-se do medo, pois o triunfo está em suas mãos, não o desperdice.

Gêmeos

Você estará em constante crescimento no trabalho, pois os astros estão a seu favor. Dias de sorte. Não brigue com seu parceiro e resolva melhor seus sentimentos; pode ser hora de dar um tempo.

Assuntos envolvendo moradia. Você receberá um convite. Um novo negócio. O estresse é o seu ponto fraco; caminhe e se exercite.

Você pode voltar com um amor do passado ou encontrá-lo por aí. Hora de escolher a melhor oportunidade de trabalho.

Câncer

Você passará por mudanças radicais em suas atividades e serão dias de muita força interior para resolver o que te machuca. Reconheça quem voce é e comece a tomar melhores atitudes.

Hora hora de cortar o passado e fazer crescer o seu presente para formar um futuro melhor. Semana de reuniões para novos projetos. Cuidado com amigos que só te procuram quando precisam de algo de você.

Uma viagem e momentos vividos em família. Mudanças de residência ou para outro país.

Leão

Você se reinventa em todas as suas atividades. Essa forte energia o domina e faz com que voce se destaque; procure ficar ao lado de pessoas positivas.

Dias de muito trabalho e revisões. Chega um novo amor muito compatível com você; viverá dias de amor verdadeiro. Cuide do seu dinheiro e evite conversas sobre quanto você ganha ou sobre sua vida pessoal.

Deixe situações e pessoas que não são para você. Hora de cuidar mais da saúde física, mental e espiritual.

Virgem

Você vai analisar sua vida, é hora de mudar positivamente e abandonar a preguiça para fazer grandes coisas que o levem ao sucesso.

Dias agitados de reuniões, novos projetos e mudanças de emprego. Cuidado com as mentiras que o cercam; Não confie tanto.

Trabalhe na sua cura energética, pois hora de alinhar todas as energias que o cercam afastando o negativo.

Livre-se de doenças e problemas de enxaqueca cuidando melhor da saúde e alimentação.

Libra

Você terá que pensar bem naquilo que fará esta semana porque suas energias estarão confusas; então não tome decisões drásticas por enquanto.

Depois de alguns dias você sente que suas energias foram recarregadas, por isso é importante que você comece já uma alimentação saudável e uma boa rotina na saúde.

Você paga uma dívida. Um emprego que lhe trará mais renda pode aparecer. Você terá dias de conquista e novos amores em sua vida que fazem você se sentir melhor.

Liberte-se do passado, um futuro muito enriquecedor está chegando.

Escorpião

Você assumirá o controle de sua vida durante esta semana e notará que as energias da boa sorte estão ao seu lado. Estudos.

Você deve tomar decisões para crescer no trabalho e economicamente. Nestes dias você estará curando seu corpo e espírito, e é por isso que você começa a se exercitar e dormir melhor.

Cuidado com um amor do passado que fala muito mal de você e siga em frente distanciado. A vida é maravilhosa e você deve atrair a prosperidade com pensamentos positivos. Convites e viagens.

Sagitário

Você vai se sentir um pouco sobrecarregado esta semana e deve ter um tempo de descanso e qualidade para cuidar de si mesmo. Relaxe e se organize.

Você compra passagens fazer uma viagem; lembre-se de que você aproveita os melhores momentos com quem ama e fortalece laços.

Você é muito intenso com negócios e projetos de trabalho, o que faz com que você sempre tenha sucesso.

Você tem o poder de criar sua vida e fazer o quiser, basta remover os obstáculos que você mesmo colocou à sua frente. Comece a deixar os excessos para trás.

Capricórnio

Você entrará em seu melhor período esta semana e se sentirá com sorte em tudo. Sentirá que a sorte está do seu lado e terá dias cheios de oportunidades de crescimento.

Você é muito bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas podem abusar da sua boa vontade; então tente diferenciar quem são seus amigos de verdade.

Transforme sua vida para melhor e abra-se para mudanças positivas; uma revelação virá para sua vida em termos de trabalho. Os solteiros encontrarão o amor nos signos de Áries, Gêmeos ou Virgem. O Desejo aumenta.

Aquário

Muito boas propostas de crescimento na vida pessoal e você finalmente receberá o reconhecimento de seus superiores.

Comece a cuidar melhor da sua carreira. Você é muito bom em se comunicar e socializar, e isso permite que você esteja sempre rodeado de pessoas muito boas e participe dos melhores eventos sociais.

Você terá um dinheiro extra. Um animal de estimação chega. Você se prepara uma festa. Resolva o passado e procure manter o autocontrole e a paciência, isso o ajudará a crescer profissionalmente.

Peixes

Sucesso no trabalho por resultado de seu esforço constante. Um convite e uma viagem que pode acontecer em breve. Diplomas.

Cuidado com atrasos e se esquecer de pagar contas. Não guarde mais rancor de uma amizade ou familiar; aprenda a esquecer e não dê importância a assuntos que já não valem a pena.

Cuidado ao confiar em seus colegas de trabalho, um deles pode trair de alguma forma; Evite falar sobre seus problemas pessoais.

É um novo começo e isso implica deixar o negativo no passado, porque seu propósito de vida é ser mais feliz. Um novo amor chegará.

