Horóscopo do amor da semana: Previsões para os signos de 20 a 24 de fevereiro de 2023

O amor sempre reserva surpresas! Mais uma semana está chegando e a vida amorosa de todos os signos do zodíaco pode mudar de alguma forma.

Confira o horóscopo do amor de 20 a 24 de fevereiro de 2023:

Áries

A mentalidade muda bastante e amores podem ser muito mais independentes. Revelações. Aquilo que tira o amor próprio é afastado. O poder de sedução fica mais forte.

Touro

Mudanças importantes vieram e alguns desejos ,mudam. É hora de se destacar e não ter medo de ir atrás dos próprios sonhos. Relacionamentos podem se tornar mais profundos ou dão passos importantes

Gêmeos

Segredos revelados e o coração se torna o foco da sua vida agora. O que antes era uma amizade pode tomar outros rumos. Novas iniciativas e caminhos no amor. Conversas profundas e conexões com o passado.

Câncer

O despertar da intuição e dos sentimentos acontece. É hora de colocar amor em tudo o que faz. Uma oportunidade de crescimento na vida pessoal e amorosa. Acredite no seu potencial.

Leão

Notícias e novidades. Os relacionamentos se tornam mais sérios ou você toma o assunto com responsabilidade. Mudanças e pensamentos para o futuro. Um casal pode decidir que é hora de buscar novos horizontes.

Virgem

Limpezas e novas intuições que o ajudam no caminho. Alguém abraça um romance e a energia do amor está mais forte. Novos começos no amor. A vida pode mostrar caminhos mais felizes e sentimentos mais profundos.

Libra

Não se envolva em desentendimentos e problemas que não são seus. Casais podem reascender a chama. A harmonia deve ser seu foco. O futuro fica mais claro. Solteiros lidam com uma solidão passageira.

Escorpião

Transições e mudanças. Romances se tornam mais sérios e conversas importantes acontecem. Não deixe terceiras pessoas ou comentários atrapalharem a sua vida amorosa. Um novo começo. Uma conexão intensa.

Sagitário

Novas aprendizagens e energia para realizar mudanças importantes. O amor pode render melhores perspectivas, mas as escolhas devem ser feitas com calma. Seu coração está aberto e com coragem para recomeçar. Um novo alguém.

Capricórnio

Cuidado com quem não mostra a realidade como é. Problemas são ultrapassados. Novas conexões e compromissos. O romance será impulsionado pela comunicação. Mensagens importantes.

Aquário

A conexão emocional e o despertar devem estar ao seu lado agora. Problemas do lar pedem calma e tato. Você pode construir o seu caminho e encontrar oportunidades melhores.

Peixes

Mudanças e surpresas. Casais passam por um momento especial para o romance e felicidade. A cura para questões da vida amorosa chega. Um novo começo e sonhos que começam a se tornar realidade.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!

· · ·

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.