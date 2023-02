Estas são as imagens que mostram em detalhes ‘asteroide potencialmente perigoso’ que passou próximo da Terra; confira registros

Em 3 de fevereiro, um asteróide passou com segurança pela Terra a uma distância de cerca de 1,1 milhão de milhas (1,8 milhão de quilômetros, ou pouco menos de cinco vezes a distância entre a Lua e a Terra).

Embora não houvesse risco de o asteróide - chamado 2011 AG5 - impactar nosso planeta, os cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia rastrearam o objeto de perto.

Como detalhado pela NASA, com isso, fazendo observações valiosas para ajudar a determinar seu tamanho, rotação, detalhes da superfície e, mais notavelmente, forma.

Essa aproximação forneceu a primeira oportunidade de dar uma olhada detalhada no asteróide desde que foi descoberto em 2011, revelando um objeto de cerca de 500 metros de comprimento e cerca de 50 metros de largura – dimensões comparáveis ao Empire State Building.

A poderosa antena de Radar do Sistema Solar Goldstone revelou as dimensões deste asteroide extremamente alongado.

As observações do radar Goldstone ocorreram de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, capturando vários outros detalhes: junto com uma grande e ampla concavidade em um dos dois hemisférios do asteroide, o 2011 AG5 tem regiões escuras e claras sutis que podem indicar uma superfície de pequena escala. apresenta algumas dezenas de metros de diâmetro.

E se o asteróide fosse visto pelo olho humano, pareceria tão escuro quanto carvão. As observações também confirmaram que o 2011 AG5 tem uma taxa de rotação lenta, levando nove horas para girar completamente.

Como detalhado pela NASA, além de contribuir para uma melhor compreensão de como esse objeto se parece de perto, as observações do radar Goldstone fornecem uma medida importante da órbita do asteroide ao redor do Sol.

O radar fornece medições de distância precisas que podem ajudar os cientistas do Centro CNEOS da NASA a refinar o caminho orbital do asteroide.

Ainda de acordo com as informações, o asteroide 2011 AG5 orbita o Sol uma vez a cada 621 dias e não terá um encontro muito próximo com a Terra até 2040, quando passará com segurança pelo nosso planeta a uma distância de cerca de 1,1 milhão de quilômetros. Confira:

Crédito (Reprodução)

Texto com informações da NASA