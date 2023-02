Perfumes femininos importados suaves e fáceis de agradar

Se você gosta de aromas suaves, mas não sabe qual perfume escolher, as opções abaixo podem ótimas escolhas.

Esses perfumes importados são elegantes e fáceis de agradar, sendo ideais para mulheres mais discretas ou servindo também como um ótimo presente. Confira!

Light Blue - Dolce&Gabbana

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

Tommy Girl - Tommy Hilfiger

As notas de topo são Flor de Macieira, Camélia, Mandarina e Groselha Preta. As notas de coração são Limão, Madressilva, Rosa, Toranja, Lírio, Hortelã e Violeta e as notas de fundo são Magnólia, Jasmim, Cedro, Sândalo e Couro.

J’Adore - Dior

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

Chloe Eau de Parfum - Chloé

As notas de topo são Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

Chance - Chanel

A nota de topo é Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim e Íris e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar e Baunilha.

Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum - Narciso Rodriguez

As notas de topo são Rosa e Pêssego. As notas de coração são Almíscar e Âmbar e as notas de fundo são Patchouli e Sândalo.

