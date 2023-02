O modo como Leão, Virgem, Libra e Escorpião fecham o domingo (19) e abrem a semana, segundo o tarot

Mais um dia já já vai embora e se você quer conferir o que pode acontecer até às 23:59:59 com os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e como estes abrem a semana, basta que leia todos os detalhes a continuação.

Leão

Para a pessoa de Leão, as cartas do tarot deixam um conselho: fique atento com as dívidas e não feche as portas para as pessoas que te ajudaram quando mais precisava.

Além disso, o tarot reforça a importância de você dar mais atenção ao seu trabalho e como o faz para não ser prejudicado.

Virgem

Você quer tudo para ontem e as cartas do tarot ressaltam que precisa ter mais paciência, principalmente no campo profissional, pois mesmo desejando o contrário, as coisas não acontecem no seu tempo e apressá-las poderiam fazer com que na verdade não tenha sucesso. Fique atento!

Libra

As cartas do tarot deixam um conselho para a pessoa de Libra: tanto o domingo (19) como os próximos dias devem ser utilizados para que você repense alguns pontos de sua vida, entendendo assim o local que está e em qual quer chegar.

Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Escorpião

O pessimismo deve ficar para trás e não apenas por ser uma nova semana, você começa e sentirá um novo ciclo em sua vida com a chegada da segunda-feira. Abrace as oportunidades e observe bem as coisas, pois assim notará que as dificuldades que pensava ter na verdade não existem.

Com portal Depor.

+ Aproveite a oportunidade e confira também: